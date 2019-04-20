الهيئة الوطنية للإنتخابات .. الآن لجنة إستفتاء الدستور 2019 بالاسم والرقم القومي ” تعديل الدستور ” لجان الإنتخابات كل المحافظات

تم تدشين جميع أماكن ولجان الدستور 2019 في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، حيث تم بدأ عمليات إقتراع إستفتاء تعديل الدستور 2019 منذ التاسعة صباحا، وعبر الهيئة الوطنية يمكن الإستعلام عن لجنة إستفتاء الدستور 2019 بالرقم القومي عن طريق موقع اللجنة العليا للإنتخابات، وعبر سطور المقال سوف نشرح كيفية الاستعلام عن اللجنة الإنتخابية 2019 بالرقم القومي ليتمكن الجميع من الإدلاء بأصواتهم عبر أماكن الإستفتاء لتعديل الدستور 2019.

استعلام لجنة إستفتاء الدستور 2019

يرجي لجميع المواطنين المستعلمين تسجيل الرقم القومي عبر التعليقات لنوافيكم باللجنة الإنتخابية، وتعتبر هذه الأيام لم تشهدت جمهورية مصر العربية من قبل، بادر بالذهاب إلى مقر اللجنة الإنتخابية لأستفتاء الدستور 2019 خلال الفترة المحدد من الهيئة الوطنية للأنتخابات أي أيام 20 و21 و22 أبريل الحالي، ويجب على كل المواطنين المشاركة لمستقبل أفضل.

معرفة اللجنة الإنتخابية 2019 رابط الهيئة الوطنية للأنتخابات

تسهيلا على المواطنين يمكنك الدخول عبر رابط الهيئة الوطنية للإنتخابات.

كتابة الرقم القومي ” مكونا من 14 رقما”.

استعلام بيانات اللجنة الإنتخابية والفرعية كما هو موضح بالصورة.



إنتهت لجان الإستفتاء لليوم الأول في جميع اللجان الإنتخابية ومع بداية اليوم التالي 21 أبريل مع التاسعة صباحا، ويجب الإتباع الشروط كيفية التصويت عبر ورقة الإنتخابات الخاصة بالدستور 2019 ” نعم أم لا “، يجب إتباع تعليمات كيفية التصويت الصحيح حتى لا يبطل الصوت عن طريق وضع إي إشارة تدل على الهوية لصاحب البطاقة، عدم وضع علامتين على الخانتين، هناك مستقبل أفضل بعد إنتهاء عمليات الإدلاء وفرز نتيجة إستفتاء الدستور وتطبيق المواد المعدلة.

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