معنى اسم بتول.. شخصيتها وابرز الصفات لحاملة الاسم

يعد إسم بتول من الأسماء المعتاد التسمية به، لأنه يحمل في جوهره معني يتصل بالكمال فالاسم “بتول” يعني المنقطعة عن الرجال- وقد استخدم الاسم كلقب اطلق على السيدات الطاهرات الذين تم اصطفاءهم من قبل الله وهن مريم المقدسة ام النبي عيسى المسيح، وفاطمة بنت النبي محمد. اسم بتول هو اسم عربي مؤنث معناه التاركة للنكاح الخالية من الشهوة تجاه الذكور. ويعتبر من الاسماء الرائجة في الاسلام خاصة في المذهب الشيعي.

معنى اسم بتول وصفات حامل الاسم

ويتعدد معنى الاسم بتول- في اللغة العربية نظرا للخصوصية فسميت فاطمة بالبتول لانها لا يأتيها حيض ولا نفاس، وكذلك انقطاعها الى ربها في العبادة، وروي في في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وسميت فاطمة بتولا لأنها تبتلت وتقطعت عما هو معتاد العورات في كل شهر، ولأنها ترجع كل ليلة بكرا – وسميت مريم بتولا لأنها ولدت عيسى بكرا، عن أم سلمة رضي الله عنها.

ويستمد الاسم بتول من الفعل بتل، اي الذي ينقطع إلى شئ، كقوله تعالى في القران:” وتبتل إليه تبتيلا ” فسر التبتل بالانقطاع أي وانقطع إلى الله مع حمل النفس على الدعاء برفع الايدي. وبها سميت مريم أم عيسى (عليه السلام) وسميت فاطمة (عليها السلام) البتول لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا ودينا و حسبا، وقيل لانقطاعها عن الدنيا إلى الله تعالى.

صفات حامل اسم بتول وشخصيتها