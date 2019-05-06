موعد آذان الفجر في مصر ثاني أيام رمضان وعدد ساعات الصوم

موعد آذان الفجر في مصر ثاني أيام رمضان، ننشر مواقيت الصلاة في شهر رمضان المبارك 2019 بتوقيت القاهرة وعدد ساعات الصوم، وموعد الامساك وقت السحور ليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو، علماً بأن المقيمون خارج محافظة القاهرة مراعاة فرق التوقيت،كما يحرص المسلمون في العالم على معرفة مواقيت الصلاة ، لذلك يمكنكم التعرف على موعد صلاة الفجر والمغرب ومواقيت الصلاة في المدينة المنورة، ننشر موعد الإمساك واذان الفجر ثاني يوم رمضان.

موعد الفجر وموعد الامساك ثاني يوم رمضان

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد آذان الفجر على أن يكون في الساعة الثالثة وواحد وثلاثين دقيقة صباح اليوم (3.31ص)، على ان يكون وقت السحور الساعة الواحدة واثنى عشر دقيقة (1.12ص) على أن يكون موعد الامساك في الساعة الثالثة والحادية عشر دقيقة صباحاً (3.11ص).

وفي ثاني أيام شهر رمضان المبارك يصوم المسلمون في جمهورية مصر العربية ويصل عدد ساعات الصوم لليوم الثاني من رمضان إلى 15 ساعة و23 دقيقة.

موعد آذان المغرب وإفطار ثاني يوم رمضان 2019

يٌرفع آذان المغرب في مصر ثاني أيام رمضان المبارك في الساعة السادسة و36 دقيقة بتوقيت القاهرة وهو موعد الإفطار، أما عن موعد آذان العشاء وصلاة التراويح فتكون في الساعة الثامنة ودقيقة مساء (8.01 م).

في شهر رمضان شهر العبادة والتقرب إلى الله حيث يردد المسلم الأدعية اليومية وأدعية وقت السحور الرائعة :-