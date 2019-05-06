ثاني أيام رمضان 1440، موعد اذان الفجر والمغرب في المدينة المنورة، حيث يحرص المسلمون على معرفة توقيت صلاة الفجر وصلاة المغرب لـ أداء صلاة التراويح، فيما أعلنت الحسابات الفلكية عن ثبوت رؤية الهلال من خلال لجان الترائي وقد أعلن بداية شهر رمضان 1440 اليوم الإثنين الذي تم رفع آذان الفجر في أول يوم رمضان المبارك في الساعة 4.19 صباحاً وقد أشرقت شمس المدينة المنورة في الساعة 5.44 صباحاً، فيما رٌفع آذان الظهر في الساعة 12.18 مساء و آذان المغرب في الساعة 6.53 مساء وصلاة العشاء في الساعة 8.23 بتوقيت المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

موعد آذان الفجر في المدينة المنورة الثلاثاء ثاني أيام رمضان 1440

في ثاني أيام شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات، اللهم بلغ رمضان جميع الشعوب الإسلامية، وبعد ثاني أيام السحور على التوالي، حيث يرفع آذان الفجر في المدينة المنورة غداً يوم الثلاثاء الثاني من شهر رمضان المبارك في الساعة 4.18 صباحاً، حيث تشرق الشمس على المدينة في الساعة 5.43 صباحاً.

موعد اذان الظهر والعصر

يرفع آذان الظهر ثاني أيام رمضان الثلاثاء في الساعة 12.18 ظهراً، فيما يؤدون المصلين صلاة العصر في الساعة الرابعة إلا ربع مساء بتوقيت المدينة المنورة.

موعد آذان المغرب والعشاء ثاني أيام رمضان

يٌقام آذان المغرب في السعودية المدينة المنورة ثاني أيام رمضان المبارك في الساعة 6.54 مساء، بينما ترفع صلاة العشاء عند الساعة 8.24 مساء يوم الثلاثاء بتوقيت المدينة…تابعونا سوف ننشر لحضراتكم مواقيت الصلاة يومياً بإذن الله.