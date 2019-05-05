موعد آذان الفجر والمغرب رمضان 2019-1440 مصر | إمساكية شهر رمضان 2019 المبارك

كل عام والأمة الإسلامية بخير وسلام، مع حلول شهر رمضان الكريم 2019 المبارك، يستعد جميع المسلمين لصيام شهر رمضان 2019 الذي يبدأ اليوم 6 مايو ويستمر حتى يوم 4 يونيو، وتشعل جميع محركات البحث بالتعرف عن موعد آذان الفجر وآذان المغرب رمضان 2019، وبقية الصلوات الخمس لذا سوف نستعرض على المقال تقرير يحمل جميع مواقيت ومواعيد الصلاة وصلاة التراويح رمضان 2019-1440 عبر إمساكية شهر رمضان 2019-1440.

إمساكية شهر رمضان 2019

وقد نشرت جميع الصحف المصرية والعربية موعد أول يوم شهر رمضان 2019-1440 في مصر والسعودية والكويت والعراق وجميع الدول العربية وذلك بعد قيام جميع علماء الفلك باستطلاع ورؤية هلال غرة شهر رمضان المبارك 2019، ولكن كانت هناك بعض المشكلات الجوية التي أثرت على رؤية هلال شهر رمضان ولكن قام بعض العلماء بالإجماع على تحديد أول أيام شهر رمضان 2019 وفقا للحسابات الفلكية.