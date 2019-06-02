البحوث الفلكية تؤكد مجدداً موعد أول أيام عيد الفطر  في مصر والسعودية وبيان من دار الإفتاء ومستشار المفتي يحذر من هذا الأمر

من الأمور التي يتطلع إليها المصريون والمسلمون في شتى أنحاء العالم هذه الأيام هي معرفة موعد أول أيام عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة، خاصة وأن المؤمن له فرحتان كما قال النبي النبي عليه الصلاة والسلام، إذا لقي ربه فرح بصومه وإذا فطر فرح بفطره، وذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية ما انتهت إليه الحسابات الفلكية التي أجرتها لتحديد غرة شهر شوال المبارك.

موعد أول أيام عيد الفطر 2019

وأكدت البحوث الفلكية في أكثر من بيان لها على مدار الأيام الماضية بأن هلال شهر شوال سيظهر في سماء القاهرة وعدد من العواصم الإسلامية والعربية مساء غداً يوم الإثنين، وسيظهر لمدة تتراوح ما بين دقيقة و7 دقائق، مؤكداً أن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الثلاثاء القادم الموافق الرابع من يونيو، وعليه فإن غداً الإثنين هو نهاية شهر رمضان الكريم ووقفة العيد وبداية شوال الثلاثاء 4 يونيو، على أن يكون موعد صلاة العيد في محافظة القاهرة في تمام الساعة الخامسة و19 دقيقة.

وفي نفس السياق أكدت دار الإفتاء المصرية على أنها سوف تقوم باستطلاع هلال شهر شوال وتحديد موعد أول أيام العيد غداً الإثنين في احتفال رسمي يتم بثه على الهواء مباشرة، وفي حضور عدد من قيادات الدولة، وذلك بعد آذان المغرب بنصف ساعة، كما أكد مستشار مفتي الجمهورية على أن دار الإفتاء المصرية هي المنوطة وحدها بتحديد موعد عيد الفطر الكريم، وحذر الدكتور إبراهيم نجم من الإلتفات إلى أي أخبار أخرى تتحدث عن رؤية شوال، مشيراً إلى استسقاء المعلومات من مصدرها الأساسي.