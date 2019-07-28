موعد العيد الأضحى المبارك 2019 .. استطلاع غرة ذي الحجة بعد غروب شمس 29 ذي القعدة “الأول من أغسطس 2019”

مع اقتراب حلول موعد العيد الأضحى المبارك 2019 يكثر البحث عبر شبكة الإنترنت عن موعد أول أيام عيد الاضحى، وقد تناولت مختلف المواقع الإخبارية وبعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي حول تحديد موعد عيد الأضحى، مما استدعى لأن تصدر دار الإفتاء في مصر بيانًا رسميًا يوم الجمعة الماضي لفتت فيه إلى عدم صحة ما يثار عبر تلك الصفحات وأنه غير صحيح تمامًا وأشارت دار الإفتاء إلى أن استطلاع هلال شهر ذي الحجة للعام 1440هـ سيتم مساء يوم الـ29 من ذي القعدة وتحديدًا بعد غروب الشمس ويوافق ذلك الأول من أغسطس 2019.

موعد العيد الأضحى المبارك 2019

موعد أول عيد الأضحى المبارك فلكيًا في مصر والسعودية والدول العربية

يخلط الكثيرون من الناس بين موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات حسب الحسابات الفلكية التي تقوم فيه مراكز البحوث الفلكية وبين الإعلان الرسمي للجهات المختصة عن هذه المواعيد التي يتم تحديدها بناء على استطلاع هلال شهر ذي الحجة، وكان المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، كشف حسب تصريحات رئيس المعهد الدكتور جاد محمد القاضي أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد، سوف يوافق غرة شهر ذو الحجة للعام الهجرى الحالى فلكيا يوم الجمعة المقبل، وبالتالي سيكون يوم وقفة عرفة يوم السبت الموافق 10 أغسطس المقبل.

استطلاع غرة شهر ذي الحجة 1440هـ

وقال القاضي في بيان صحفي للمعهد القومي للبحوث الفلكية، ولادة هلال شهر ذي الحجّة 1440هـ في تمام الساعة الخامسة و12 دقيقة فجرًا حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة من يوم الـ29 من ذي القعدة الجاري ( يوم الرؤية)، وهو يوم الخميس الموافق الأول من شهر أغسطس 2019، وأضاف البيان:

“الهلال الجديد سيبقى فى سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 32 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، فيما سيبقى الهلال الجديد فى سماء باقى محافظات مصر لمدد تتراوح ما بين (31 و33) دقيقة، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال الجديد يبقى بعد غروب الشمس لمدد تتراوح ما بين 17 و39 دقيقة. وبذلك يكون يوم الجمعة المقبل (2 أغسطس المقبل) هو غرة شهر ذو الحجة لعام 1440 هجريا فلكيا، وتكون وقفة عرفات يوم السبت 10 أغسطس المقبل، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يؤكد الأحد 11 أغسطس فلكيا”.

ويجدر التنويه إلى إن إعلان موعد غرة شهر ذي الحجة 1440هـ وبالتالي تحديد يوم وقفة عرفات وموعد العيد الأضحى المبارك يكون بناءً على استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1440هـ، الذي يكون بعد غروب شمس يوم الـ29 ذي القعدة الجاري، الأول من أغسطس 2019.