نتيجة اللوتري 2020 dvlottery.state.gov | موعد ظهور نتيجة قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2020

نأتي بأحدث الأخبار التي تخص نتيجة قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2020 وتحقيق أحلام جميع المواطنين المسجلين باللوتري الأمريكي 2020 عبر موقع وزارة الخارجية، ويتشوق كل المواطنين من مختلف دول العالم إلى أمريكا لمعرفة طريقة وخطوات الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2020 عبر الموقع الرسمي الذي تم التسجيل به، ويتطلع الجميع لمعرفة موعد إعلان نتيجة اللوتري الأمريكي 2020، والجدير بالذكر أنه تمت عمليات التسجيل لجميع المواطنين المتقدمين بدأ من بداية شهر أكتوبر الماضي وإستمرت حتى شهر نوفمبر ” السابع من نوفمبر”، وقد يحلم الكثيرين بالحصول على تأشيرة الجرين كارد والتي تمكنه من السفر إلى أمريكا وتحقيق الأحلام.

نتيجة قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2020

نستعرض عبر المقال خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2020 عبر الموقع الرسمي للوتري 2020 بوزارة الخارجية، ونشير انه سوف نستمر عمليات الاستعلام بدأ من السابع من مايو ” الثلاثاء القادم” حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل”” وقد يتعرف جميع المتقدمين عن نتائج اللوتري 2020 عن طريق الرقم التأكيدي الحاصل عليها أثناء عملية التسجيل، ولكن في حالة نسيان الرقم التأكيدي يمكنك الإستعادة في حالة ظهور النتيجة عن طريق الخطوات التالية:

الضغط على زر نسيان الرقم التأكيدي.

وسيتم إرسال الرقم التأكيدي عبر الإيميل.

نتيجة اللوتري 2020

سيتم نشر رابط موقع وزارة الخارجية حتى يستطيع الاستعلام عن نتيجة اللوتري 2020 بالرقم التأكيدي والتحضير إلى المقابلة الشخصية والكشف الطبي لجميع الفائزين.