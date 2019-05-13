نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020 | نتائج اللوتري 2019-2020 مستمرة حتى 30 ديسمبر

ما زالت عمليات البحث عن نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020 عبر شبكات الأنترنت والمواقع الرسمية لموقع وزارة الخارجية الأمريكية من مختلف أنحاء الدول سواء الوطن العربي أو دول العالم وذلك لجميع الدول المسموح لها بهذه المنحة، وقد تم فتح باب التقديم إلى قرعة العشوائية إلى أمريكا منذ شهر أكتوبر الماضي وحتى 7 شهر نوفمبر الماضي عبر الرابط الرسمي للوتري 2020، وكان هناك الكثير من المتقدمين الراغبين في الحصول على تلك المنحة الأمريكية التي تقدمه سنويا لعدد من المواطنين 50 ألف مواطن، وكان هناك ترقب من الآف الحالمين بالسفر إلى أمريكا عبر نتائج اللوتري 2020 والحصول على كثير من الأمتيازات التي تقدم الولايات المتحدة.

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نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020

كانت هناك عمليات بحث مستمرة لمعرفة موعد إعلان نتيجة اللوتري 2020 عبر المواقع الإلكترونية، ووفقا لمصادر رسمية من الجهات المختصة أنه سيتم الإعلان عنها فالسابع من شهر مايو الحالي، ونظرا لأن هناك تأخير في ظهور نتيجة الهجرة العشوائية الأمريكية 2020 إلى ال15 مايو الحالي، وأيضا تستمر حتى نهاية شهر ديسمبر.

نتيجة اللوتري 2020

ومن خلال البيانات التي تم التسجيل بها عبر موقع اللوتري سيتم استخراج النتيجة حال ظهورها، وقد تعرض الموقع لعطل استمر أكثر من يومين، نظرا لضغط المواطنين المستعلمين عن نتيجة قرعة الهجرة العشوائية 2020 إلى أمريكا، وقد ظن بعض المواطنين لوجود مشكلات كبيرة بالموقع الخاص باللوتري، وقد يأثر هذا الأمر على تأشيرة الجرين كارد فيما بعد.