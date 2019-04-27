أحدث أسعار الفراخ في مصر اليوم الجمعة 26 أبريل/ ومتابعة يومية للأسعار

أعزائي المتابعين يسعدني أن أقدم لكم هذا التقرير، عن أحدث أسعار الدواجن في السوق المصري، وأتمنى أن ينال إعجابكم والمعروف أن أسعار الدواجن، من أهم المواضيع التي يتم البحث عنها في مصر علي محركات البحث المختلفة، لما لها من أهمية كبيرة عند الشعب المصري، فهي تعتبر المصدر الرئيسي للبروتين لغالبية الشعب المصري، نظراً لإرتفاع اللحوم الحمراء، وعدم إستطاعت غالبية الشعب المصري علي شرائها، ومع اقتراب شهر رمضان الكريم يزداد الإقبال علي شراء الدواجن، نظراً للعادات المصرية الأصيلة مثل تبادل الزيارات والعزائم بين الأهل والأصدقاء.

كما أن الدواجن تعتبر صناعة مهمة يعمل بها قرابة 3 ملايين عامل، وتعتبر مصدر رزقهم الرئيسي، وتقوم عليها صناعات أخري كثيرة، مثل صناعة الأعلاف وصناعة الأدوية البيطرية، وصناعة المعدات التي تستخدم في المزارع وعمال المزارع، وما يطلق عليهم السريحة وعمال المجازر وعمال محلات بيع الدواجن، كل هؤلاء صناعة الدواجن مصدر رزقهم الرئيسي.

أسعار الدواجن في المزارع اليوم

النوع السعر للكيلو اللحم الأبيض 28 جنيه أمهات بيضاء 20 جنيه فراخ ساسو 38 جنيه فراخ بلدي 39 جنيه كتكوت أبيض 7 إلي10 جنيه كتكوت أحمر 4.5 إلي5 جنيه لحم بط مولار 34 جنيه كرتونة البيض الأحمر 35 جنيه

أسعار الدواجن للمستهلك

النوع السعر بالكيلو اللحم الأبيض 30 جنيه أمهات بيضاء 21 جنيه فراخ ساسو 41 جنيه فراخ بلدي 40 جنيه كتكوت أبيض 7.75 الي 11.5 جنيه كتكوت أحمر 5 الي 5.5 جنيه لحم بط مولار 36 جنيه

العوامل التي تحدد سعر الدواجن في مصر

أسعار الأعلاف أسعار كتكوت التربية الرعاية البيطرية والأمراض عوامل التدفئة في الشتاء نسبة الفاقد في المزارع نتيجة الأمراض

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