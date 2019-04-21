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أحدث أسعار للفراخ البيضاء والبلدي والساسو اليوم 21 أبريل وأسعار البيض بالأسواق

كتب مروة النعناعي آخر تحديث

أصدقاؤنا الأحباء تحية طيبة وبعد، نقدم لكم في هذا المحتوى الجديد في أسعار الدواجن في السوق المصري، لأن أسعار الدواجن من أهم المواضيع، التي يبحث المواطن المصري عليها علي محركات البحث، لأنها تمس معيشة المواطن، لأن الفراخ تعتبر من أهم مصادر البروتين البديل للحوم الحمراء، التي لا يقدر غالبية المواطنين علي شرائها فتكون الفراخ هي البديل الذي يكون في متناول اليد، وأيضاً هي صناعة مهمة يعمل بها حوالي 3 ملاين مواطن وتعتبر مصدر رزقهم الأساسي.

ونحن نقدم لكم في هذا التقرير أخر أسعار للفراخ في السوق المصري، وفي المزارع التي تختلف من وقت لأخر، وتتحكم فيها عدة عوامل وفقاً، للمستجدات داخل قطاع الدواجن، وعوامل العرض والطلب، ونحن في هذه الأيام وبعد إفطار الأخوة المسيحين، وقرب حلول شهر رمضان الكريم، فمن المتوقع إرتفاعات في أسعار الدواجن في الفترة القادمة.

أحدث أسعار للفراخ البيضاء والبلدي والساسو اليوم 21 أبريل وأسعار البيض بالأسواق

العوامل التي تؤثر في تحديد أسعار الدواجن

  1. أسعار الأعلاف من أهم العوامل التي تتدخل في تحديد سعر الدواجن
  2. أسعار الطاقة خاصاً في فصل الشتاء تتدخل في تحديد السعر
  3. العوامل الجوية من إرتفاع في درجات الحرارة وإنخفاضها
  4. نسبة الفاقد في المزارع نتيجة الأوبئة والأمراض
  5. إستيراد الدواجن من الخارج من العوامل التي تؤثر في سعر الدواجن

أسعار الدواجن اليوم 21/4/2019 في المزارع

النوع السعر بالمزرعه
الفراخ البيضاء 26
الفراخ البلدي 29
الفراخ الساسو 27
الأمهات البيضه 21

أسعار البيض اليوم بالأسواق

النوع السعر بالأسواق
البيض الأبيض 35
البيص الأحمر 35
البيض البلدي 38

 

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عن الكاتب

مروة النعناعي

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