أسعار الحديد والأسمنت اليوم وتأثر الأسعار بتحريك أسعار الوقود

يتساءل كثيرون خلال الفترة الحالية عن تأثّر أسعار الحديد والأسمنت في مصر بعد أن قررت الحكومة تحريك أسعار الوقود، وزيادتها ضمن إطار الإصلاحات الإقتصادية التي تنفذها مصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، باعتبار أن المشتقات البترولية تدخل ضمن مدخلات ونفقات الإنتاج لمادتي الحديد والأسمنت، وبهذا الشأن، أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، عبر تصريحات صحفية، أنْ لا تأثير لزيادة أسعار الوقود على سعر الحديد والأسمنت، وأضاف موضحًا بالنسبة لسوق الحديد أنه يشهد اضطرابات عديدة نتيجة لعدة عوامل أبرزها هبوط سعر الحديد الخام “بليت” في السوق العالمية، وهبوط سعر الدولار في سوق المال المصرية، وضرب مثلًا حول ذلك بقوله: “لو بنستورد طن البليت بـ450 دولار والدولار نزل جنيها يعني الطن نزل 450 جنيها”.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الحديد اليوم

وفقًا للزيني من المتوقع هبوط سعر الحديد بنحو 62 دولار للطن بما يعادل نحو 1000 جنيه بعد القرار القضائي المتضمن إلغاء الرسوم على البليت، إضافة إلى زيادة المعروض مقابل تراجع الطلب، حيث سيسهم افتتاح 22 مصنعًا درفلة حديد، وافتتاح مصنع السويس لخط تجريبي باكورة إنتاجه في أغسطس المقبل في زيادة المعروض، فيما يلي جدول بأسعار الحديد اليوم :

اسم الشركة اسم المنتج سعر الطن / جنيه حديد عز عز / الدخيلة 11890 حديد المصريين المصريين 11780 حديد العتال العتال 11650 حديد عطية عطية 11600 حديد الجارحي الجارحي 11650 حديد الجيوشي الجيوشي 11600 حديد المراكبي المراكبي 11600 حديد عياد عياد 11550 طنطا للصلب طنطا 11450

أسعار الأسمنت اليوم

وأما أسعار الأسمنت فقد أوضح الزيني أنه لا تأثير أيضًا لتحريك أسعار الوقود على أسعارها بشكل كبير، بسبب وجود فائض في السوق المحلي من هذه المادة مما جعل مصانع الأسمنت لا تعمل بكافة طاقاتها، وأضاف أنه على العموم أسعار البنزين والسولار ليست العامل الوحيد في زيادة سعر مواد البناء، حيث حالة الركود في سوق العقارات، لا تمنح المصانع الفرصة لزيادة الأسعار، وفيما يلي جدول بأسعار الأسمنت حسب آخر تحديث: