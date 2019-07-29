أسعار الدولار اليوم الإثنين 29-7-2019 مقابل الجنيه تشهد أستقراراً على مستوى كافة البنوك المصرية

أسعار الدولار اليوم الإثنين شهدت استقرار في السوق السوداء ومعظم شركات الصرافة والبنوك المصرية، حيث سجلت الأخضر في بنك الإسكندرية سعر 16.53 للشراء، و 16.63 للبيع، فيما سجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري سعر، 16.54 للشراء، مقابل 16.64 للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجلت أسعار الدولار سعر، 16.52 جنيه للشراء، مقابل 16.65 للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 29-7-2019

تراجعت العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الحالي، وهبط بنحو 137 قرشاً منذ يناير الماضي، وخلال شهر يوليو الحالي هبط سعر صرف الدولار إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2017، الجنيه المصري وبعد قرار التعويم الأخير ما لبث أن استعاد عافيته بعض الشئ، والتوقعات تشير إلى استمرار تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، في الفترة المقبلة.

أسعار الدولار اليوم في مصر

وفي آخر تحديث لأسعار الدولار اليوم، سجل في بنك مصر سعر، 16.54 للشراء، و 16.64 للبيع، بينما سجل في بنك قناة السويس سعر، 16.54 للشراء، و 16.74 للبيع، وثبت سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول عند سعر 16.55 للشراء، 16.65 للبيع، وسجل الأخضر في بنك عودة سعر 16.54 للشراء، مقابل 16.64 للبيع، وفي مصرف أبوظبي سجل سعر، 16.57 للشراء و 16.67 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري

نتعرف الآن على أسعار العملات اليوم في مصر مقابل الجنيه، سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري سعر 4.40 جنيه للشراء، و 4.43 جنيهاً للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني سعر، 20.47 جنيهاً للشراء، مقابل 20.73 جنيه للبيع،فيما سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري سعر 54.30 جنيهاً للشراء، و 54.68 جنيه للبيع، وثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري سعر، 18.38 جنيهاً للشراء، و18.55 جنيه للبيع.