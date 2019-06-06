أسعار الذهب اليوم الجُمعة 7-6-2019 ثالث أيام عيد الفطر المُبارك | الأوقية ترتفع 5 دولارات

واصل سعر الذهب في الأسواق المصرية ارتفاعه المُستمر مُنذ خمس أيام، ففي ثالث أيام عيد الفطر المُبارك سجل عيار 21 وهو الأكثر انتشاراً سعر 630.30 جنيه 628.92 جنيه للجرام الواحد، فيما وصل سعر عيار 24 إلى 720.34 جنيه مُقابل 718.77 يوم أمس الخميس، وتشهد أسعار الذهب عالمياً أرتفاعاً كبيراً في هذه الفترة في ظل المخاطر التي تواجهها المنطقة من اضطرابات بين الولايات المتحدة وإيران من جانب، وبين الولايات المتحدة والمكسيك والصين من جانب آخر وقرارها بفرض رسوم بقيمة 5% على المكسيك في ظل خوفها من حدوث ركود اقتصادي.

وكل تلك العوامل أثرت على سعر أوقية الذهب عالمياً والتي وصل سعرها اليوم الجمعة إلى 1,336 دولار أمريكي أي ما يُعادل 22,420 جنيه مصري، وكانت قد سجل سعر الأوقية أمس الخميس 1331 دولار أمريكي، أي أن سعر الأوقية زاد اليوم 5 دولارات، ويتأثر سعر الذهب بعدة عوامل منها وأهمها سعر الدولار في البنوك والمصارف والصرافات، لأنه يؤثر في أسعار السلع والمنتجات وكما يؤثر في أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر 7-6-2019

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى: