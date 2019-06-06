أسعار الذهب اليوم الجُمعة 7-6-2019 ثالث أيام عيد الفطر المُبارك | الأوقية ترتفع 5 دولارات

واصل سعر الذهب في الأسواق المصرية ارتفاعه المُستمر مُنذ خمس أيام، ففي ثالث أيام عيد الفطر المُبارك سجل عيار 21 وهو الأكثر انتشاراً سعر 630.30 جنيه 628.92 جنيه للجرام الواحد، فيما وصل سعر عيار 24 إلى 720.34 جنيه مُقابل 718.77 يوم أمس الخميس، وتشهد أسعار الذهب عالمياً أرتفاعاً كبيراً في هذه الفترة في ظل المخاطر التي تواجهها المنطقة من اضطرابات بين الولايات المتحدة وإيران من جانب، وبين الولايات المتحدة والمكسيك والصين من جانب آخر وقرارها بفرض رسوم بقيمة 5% على المكسيك في ظل خوفها من حدوث ركود اقتصادي.
وكل تلك العوامل أثرت على سعر أوقية الذهب عالمياً والتي وصل سعرها اليوم الجمعة إلى 1,336 دولار أمريكي أي ما يُعادل 22,420 جنيه مصري، وكانت قد سجل سعر الأوقية أمس الخميس 1331 دولار أمريكي، أي أن سعر الأوقية زاد اليوم 5 دولارات، ويتأثر سعر الذهب بعدة عوامل منها وأهمها سعر الدولار في البنوك والمصارف والصرافات، لأنه يؤثر في أسعار السلع والمنتجات وكما يؤثر في أسعار الذهب.
أسعار الذهب اليوم في مصر 7-6-2019
وجاءت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:
|العيار
|السعر بالجنية
|عيار 24
|720.34
|عيار 22
|660.56
|عيار 21
|630.30
|عيار 18
|540.26
|أوقية الذهب
|22,420 جنيه
|كيلو الذهب
|720,890 جنيه
اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر اليوم الجمعة 7 يونيو:
كما جاءت أسعار الذهب اليوم فى محلات الصاغة في مصر كالتالى:
|العيار
|السعر بالجنية
|عيار 24
|711 إلى 713
|عيار 22
|652 إلى 654
|عيار 21
|622 إلى 624
|عيار 18
|533 إلى 535
|الاونصة
|22,108 إلى 22,179
|الجنيه الذهب
|4,976 إلى 4,992
الجدير بالذكر أن أسعار الذهب في محلات صاغة قد تختلف من صاغة لآخرى ولكن الفرق يكون بيسط ولا يؤثر على سعر الذهب، ونتابع معكم في تحديث مستمر على مدار اليوم أخر المستجدات في أسعار الذهب.
التعليقات