أسعار الذهب اليوم الخميس 6-6-2019 في مصر عيار 21 يسجل 628 جنيهاً للجرام

مازال سعر الذهب في مصر يواصل ارتفاعه، في ظل الصراعات التجارية التي تشهدها المنطقة من تهديدات الولايات المتحدة للمكسيك والصين، وما ترتب عليه من ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً حيث وصل سعر الأوقية اليوم إلى 1331 دولار أمريكي، وذلك يعتبر الأعلي منذ ثلاث أشهر، وكانت أسعار الذهب أمس أول أيام عيد الفطر المبارك ارتفع في التعاملات المسائية بقيمة 2.5 جنيه مقارنة بأسعار يوم الثلاثاء.

ليستمر هذا الارتفاع في المعدن الأصفر اليوم ايضاً حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة 628.92 جنية للجرام الواحد، وكان قد سجل يوم أمس 625.55، فيما وصل سعر عيار 24 نحو 718.77 جنيه مقابل 714.85 أمس، وتأتي تلك الزيادة في سعر المعدن الأصفر بعد التصريحات التي أدلى بها مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي مما عزز التوقعات بخفض سعر الفائدة وأدى ذلك إلى هبوط الدولار إلى أدنى مستوى له منذ عدة أسابيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر 6-6-2019

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

العيار السعر بالجنية عيار 24 718.77 عيار 22 659.11 عيار 21 628.92 عيار 18 539.08 أوقية الذهب 22,332 جنيه كيلو الذهب 718,075 جنيه

ويوجد العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب في مصر ومن هذه العوامل، سعر الجنيه مقابل الدولار في البنوك والصرافات والمصارف، بجانب سعر أوقية الذهب الذي مازال في استمرار متواصل وبلغ ارتفاعاً لم يصل إلى منذ ثلاث أشهر، ويعد المعدن النفيس هو الملاذ الأمن في ظل التوترات التي يشهدها العالم.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر اليوم الخميس 6 يونيو

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى محلات الصاغة في مصر كالتالى: