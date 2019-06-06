سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 6-6-2019 في جميع البنوك المصرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس

مقابل الجنية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث استقر سعر الدولار نسبياً اليوم مقابل الجنيه في معظم البنوك والمصارف بعدما سادت أيضاً حالة من الهدوء في تعاملات يوم أمس، وكان الجنيه ارتفع أمامفي الأيام السابقة، ويشهدأدنى مستوياته من سبع أسابيع حيث سجل يوم أمس الأربعاء إنخفاضاً كبيراً وذلك نتج عن تصريحات مسؤولي الاتحاد الفيدرالي بخفض سعر الفائدة، حيث أعلن رئيس الفيدرالي نية المركزي الأمريكي للتصرف وذلك استجابة للتطورات التجارية على الاقتصاد الأمريكي، مما يشير إلى خفض معدلات الفائدة قريباً.ويهتم الكثير من المواطنين والمستثمرين بسعر الدولار لأنه بالتأكيد من العوامل التي تؤثر على جميع السلع والمنتجات ومنها سعر الذهب في مصر الذي يشهد ارتفاعاً في هذه الآونة، نظراً لإنخفاض الدولار عالمياً.

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 16.7 جنيه للشراء، مقابل 16.82 للبيع وإليكم سعر الدولار اليوم الخميس 6 يونيو في البنوك المصرية:

البنوك المصرية سعر الشراء بالجنيه المصري سعر الدولار البيع بالجنيه المصري البنك المركزي المصري 16.7 16.82 البنك الأهلي المصري 16.75 16.85 بنك مصر 16.75 16.85 بنك الإسكندرية 16.72 16.82 البنك التجاري الدولي 16.70 16.80 بنك أبوظبي الإسلامي 16.80 16.85 بنك عودة 16.70 16.80

واستقر سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية للشراء 16.72 جنيه مقابل 16.82 للبيع، وكان سعر الدولار أمام الجنيه قد شهد تراجع خلال شهر رمضان، للمرة الأولى منذ قرار تعويم الجنيه، ونستمر من خلال هذا التقرير في رصد آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه على مدار اليوم.