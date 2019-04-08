أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك وشركات الصرافة.. “تحديث مستمر”

تستقر أسعار العملات الأجنبية في البنوك الرسمية والخاصة العاملة في مصر اليوم على ذات الأسعار المسجلة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجل سعر دولار 17.29 جنيه كأعلى سعر للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي، في حين سجل أقل سعر لبيع الدولار 17.36 جنيه في المصرف المتحد ، كما وتستقر أسعار باقي العملات العربية والأجنبية في مختلف البنوك .

أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار

17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع

سعر اليورو

19.35 جنيه للشراء

19.49 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني

22.47 جنيه للشراء

22.69 جنيه للبيع

سعر 100 ين الياباني

15.44 جنيه للشراء

15.59 جنيه للبيع

سعر الفرنك السويسري

17.25 جنيه للشراء

17.39 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي

4.60 جنيه للشراء

4.62 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية في شركات الصرافة اليوم

سعر الدولار

17.33 جنيه شراء

17.38 جنيه بيع

سعر اليورو

19.46 جنيه شراء

19.55 جنيه بيع

سعر الجنيه الاسترليني

22.65 جنيه شراء

22.85 جنيه بيع

سعر الريال السعودي

4.60 جنيه شراء

4.63 جنيه بيع

سعر الدرهم الإماراتي

4.70 جنيه شراء

4.73 جنيه بيع

سعر الريال القطري

4.62 جنيه شراء

4.72 جنيه بيع

سعر الدينار الكويتي

56.50 جنيه شراء

57.75 جنيه بيع

تنويه هام : تعتبر الأسعار المنوه عنها وخاصة المتداولة في السوق السوداء وشركات الصرافة، هي عبارة عن أسعار استرشادية ولا تصلح لعقد صفقات، فقد تختلف من مكان لآخر ، وبحسب حجم المبلغ الذي يجري التفاوض عليه.

تحديث : ارتفاع أسعار العملات الأجنبية بفارق طفيف مقابل تراجع الدولار في البنك الأهلي مقارنة بأسعار الأمس، و أما العملات العربية اليوم فلم يطرأ عليها أي تغيير يُذكر عن الأسعار المسجلة خلال اليومين الماضيين، تابعونا لنطلعكم على آخر تطورات الاسعار فور حصولها .