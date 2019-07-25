ننشر اليكم اسعار الفائدة على الشهادات في البنك الأهلي بالجنيه، وكذلك أسعار الفائدة على الودائع، وخاصة بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، في 15 نوفمبر 2018، وكذلك جميع العوائد على الأوعية الادخارية بالعملة المحلية والعملة الأجنبية في البنك الأهلى المصرى أكبر البنوك المصرية، في القطاع المصرفي والمقدرة بنسبة 27%، حيث تم الابقاء من قبل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر العائد على عمليات الإيداع لليلة واحدة وذلك عند المستوى 16.75%، والمستوى 17.75%، حيث يسعى الكثير من المصريين الى بناء شهادات ودائع في البنوك المصرية، من الأموال الفائضة عن حوائجهم في حالات زيادة التضخم.

اسعار الفائدة في البنك الاهلي المصري

الشهادات الادخارية في البنك الاهلي تحقق جانب كبير من الاستثمار خاصة لدى الأفراد والشركات التي تجد صعوبة في الاستثمارات الخاصة في الوقت الحالي، هذا وتتغير أسعار فائدة البنك الأهلى المصرى والبنوك المصرية، وفقا للظروف الاقتصادية المتغيرة، وقرارات البنك المركزي المصري، لا سيما في حالة التضخم والكساد، وهى من اقوى الأسباب التي قد تغير من أسعار الفوائد في البنوك.

سعر العائد على الودائع بالجنيه المصري

سعر العائد على شهادات الأوعية الادخارية بالعملة الأجنبية في البنك الأهلي

وبالتالي فإن التوضيح المسبق عن أسعار الفائدة في البنك الأهلي المصري هو طبقاً لأحدث على الودائع والشهادات، كما يمكنكم معرفة تفاصيل حساب الموبايل الجديد الذي يقدمه البنك الأهلي المصري “فون كاش”.