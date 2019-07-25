أطلق البنك الأهلي المصري خدمة جديدة لأول مرة في مصر وهى خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول باستخدام تطبيق إلكتروني، تحت اسم حساب الهاتف المحمول بدون عائد، حيث يُمَكن الحساب العميل دفع كافة الفواتير المستحقة مثل سداد فواتير الانترنت والتليفون وشحن الرصيد وغيرها من الفواتير، باستخدام تطبيق الموبايل الذي يعمل على تنزيله، وتعتبر خدمة فون كاش التي يقدمها البنك الأهلي من الخدمات الفريدة والمميزة مع التعاون مع شركات الماستر كارد وشركات فوري، ويعمل البنك على إدارة محفظة الهاتف المحمول الخاصة بك، ويستطيع العميل أن يحصل على حساب الهاتف من البنك الأهلي عند بلوغ السن 16 سنة، وهى خدمة متاحة لعملاء البنك وغيرهم.

كيفية فتح حساب فون كاش في البنك الاهلي

في البداية يتوجب على العميل أن يزور أحد فروع البنك الاهلي المصري ويقوم العميل بالتوقيع على بعض البيانات مثل الشروط والإقرار تعبئة نموذج طلب فتح حساب المحمول في البنك الاهلي المصري، وبالتالي يعمل الموظف المختص بتسجيل بياناتك الشخصية على النظام الخاص بمحفظة المحمول، ومن ثم يتلقى العميل رسالة تأكيد على الهاتف ويعمل بعدها على تحميل تطبيق فون كاش عل الهاتف ويقوم بإدخال رمز التفعيل الذي تلقاه في رسالة الهاتف.

كما أن الأوراق المطلوبة للاشتراك في خدمة فون كاش المقدمة من البنك الأهلي المصري هى صورة البطاقة الشخصية وخط محمول لأحد الشركات المصرية.

مميزات حساب المحمول “فون كاش”

هناك بعض المميزات في الحساب ومن أبرزها ما يلي:

الإيداع والسحب النقدي من خلال ماكينات فوري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

تحويل واستلام الاموال في اي وقت لمدة 24 ساعة بالعملة المحلية.

الاستعلام عن الرصيد.

معرفة كشوفات الحساب.

استخدام حساب الهاتف في شراء السلع المختلفة.

خدمة فون كاش تعمل على جميع شبكات الاتصالات في مصر.

دفع الفواتير بكل سهولة (حجز تذاكر – خدمات المحمول – فواتير – شراء سلع – اشتراكات – مدفوعات حكومية).

امكانية ربط محفظة فون كاش ببطاقات ائتمانية من البنك الأهلي المصري.

استخدام تطبيق فون كاش سهل جداً لجميع العملاء والمشتركين في حساب الموبايل من البنك الأهلي المصري.

كما أن الحد الأعلى للإيداع في فون كاش يقدر بمبلغ 10000 جنيه، والحد الأقصى للسحب النقدي 6000 جنيه، والسحب الشهري بحد اقصى 60000 جنيه، ولمزيد من المعلومات حول حساب الموبايل من البنك الاهلي يرجى الاتصال على خدمة العملاء على الرقم 19623 محليا أو 19623-00202 دولياً، كما يمكنكم معرفة اسعار الفائدة في البنك الأهلي المصري على الودائع والشهادات.