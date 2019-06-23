استعلم الآن عن منظومة الخبز الجديدة 2019 .. وزارة التموين والتجارة الداخلية تؤكد على مصلحة المواطن

استعلم الآن عن منظومة الخبز الجديدة 2019 لاسيما أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تؤكد على مصلحة المواطن، وعكفت خلال الفترة الماضية على تنقية منظومة الدعم السلعية حتى يصل الدعم لمستحقيها، ومن ثم إمكانية إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين 2019، حيث طال اانتظار تلك الخطوة منذ فترة، وذلك ضمن معايير وأسس تضمن للمواطن وصول الدعم له.

يسعى عدد كبير من المواطنين إلى تحديث بطاقات التموين 2019 لإضافة المواليد الجدد إلى البطاقة التموينية، وذلك من خلال الدخول إلى رابط دعم مصر ومن ثم الضغط على أيقونة حدث بياناتك، وبعدها يتم كتابة رقم البطاقة التموينية الخاصة بك المكون من 12 رقم، إضافة إلى الرقم القومي، والضغط بعدها على أيقونة حدث البيانات حتي يتم تحميل صفحة البيانات الخاصة ببطاقة التموين التابعة لك والتي تحتوى بشكل مفصل على كافة بياناتك وبيانات أفراد الأسرة الموجودين في بطاقة التموين.

وزارة التموين والتجارة الداخلية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك موعد محدد لتحديث بيانات بطاقات التموين 2019، وفي حالة عدم تحديث بيانات بطاقات التموين 2019 سيتم حذف البطاقة، الأمر الذي من شأنه أن يتقدم صاحب البطاقة بطلب جديد من مكتب التموين لعمل بطاقة تموينية جديدة، كما يتم تطبيق الشروط الجديدة عليه.

الجدير بالذكر، أن وزارة التموين كانت قد أعلنت عن إضافة المواليد من 2005 وحتى 2016، حيث فتحت وزارة التموين باب إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين خلال الفترة من أول أغسطس حتى 7 نوفمبر 2018، ومن المقرر أن يتم إضافتهم لبطاقات التموين منتصف يونيو الجاري، وفقًا للإعلان السابق من وزير التموين.

منظومة الخبز الجديدة

منظومة التموين الجديدة أو منظومة الخبز الجديدة كما يطلق عليها هى تستهدف دعم المواطن من خلال الدعم النقدي وليس العينى فبدلاً من أن يحصل المواطن على الخبز يحصل على أموال نقدية ويشترى بها وفق احتياجاته بواقع 5 أرغفة باليوم لكل فرد مدون في بطاقة التموين و150 رغيف شهريًا وتدفع الوزارة لصاحب المخبز 55 قرش نظرًا لتكلفة الرغيف 60 قرش والمواطن يشتريه بقيمة 5 قروش.