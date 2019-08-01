عروض هايبر بنده الأسبوعية من 29 ذو القعدة – 6 ذو الحجة 1440هـ.. عروض عيد الأضحى المبارك

طرحت شركة هايبر بنده ضمن عروضها الأسبوعية المستمرة في المملكة العربية السعودية وبجميع فروعها، عروض هايبر بنده الأسبوعية والتي تستمر من اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2019 – 29 ذو القعدة 1440، ولغلية يوم 7 أغسطس – 6 ذو الحجة 1440، وتتميز هذه العروض بالتخفيضات الكبيرة وخصومات مميزة على العديد من السلع والمنتجات التي تقدمها لعملائها بأسعار تنافسية توفيرية، مما جعل هايبر بنده قبلة آلاف الزوار ومقصدهم لتوفر عنصري الجودة في السلع المعروضة للبيع وأسعارها التي تناسب جميع فئات الشعب السعودي، وللتعرف على الأسعار والعروض نعرض لكم مجلة هايبر بنده في عرضها الأخير تحت شعار “أفضل قيمة على الإطلاق”.

عروض هايبر بنده الأسبوعية

خصومات وتخفيضات هايبر بنده

تشمل التخفيضات والخصومات ضمن عروض ماركت هايبر بنده الشهيرة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك 1440هـ، العديد من السلع والمنتجات ومن ابرزها السلع الغذائية، ومستلزمات العائلة من منظفات والخاصة بالصحة والجمال ، والادوات المنزلية الأخرى، والأجهزة الكهربائية، والإلكترونيات ، والمفروشات والالبسة وغيرها الكثير، وفيما يلي نعرض صور مجلة هايبر بنده للعرض الأسبوعي من 1 أغسطس ولغاية 7 من الشهر الجاري:

عروض هايبر بنده على السلع الغذائية

عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية من هايبر بنده

عروض على سلع الصحة والجمال من هايبر بنده

عروض الأجهزة الإلكترونية من هايبر بنده

عروض المنظفات من هايبر بنده

عروض الالبسة من هايبر بنده