سعر الحديد والأسمنت والجبس فى مصر اليوم الإثنين 27 مايو 2019

سعر الحديد والأسمنت والجبس, يشهد حالة من الاستقرار في الأسواق المصرية بعد أن مر بحالة من التذبذب والشد والجذب وعدم الاستقرار خاصة بعد أن قام البنك المركزي المصري باصدار قرار بتعويم الجنية المصري أمام العملات الأجنبية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في سعر الحديد والأسمنت والجبس وكافة مواد البناء، وهو الاستقرار الذي يخيم على السوق منذ فترة كبيرة نظرا للركود الذي يشهده قطاع التشييد والبناء مؤخرا.
سعر الحديد والأسمنت والجبس.
يعد الحديد من أهم العناصر المهمة التي لا نستطيع الاستغناء عنها ونتعامل معه في كثير من الأشياء الهامة مثل المباني، السيارات، العدد، الأجهزة الكهربائية وغيرها من الأشياء المستخدمة في الحياة، كما أنه من أكثر المعادن التي يتم استخدامها في العالم حيث يبلغ نسبة الاستخدام 95% من الإنتاج العالمي للمعادن, كما يمكنك أيضا معرفة سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الحديد في مصر اليوم.
|اسم الشركة
|اسم المنتج
|أسعار تسليم المصنع
|سعر تسليم وجه بحري
|سعر تسليم وجه قبلي
|شركة حديد عز
|عز
|11890
|12000
|12150
|شركة حديد عز
|الدخيلة
|11890
|12000
|12150
|شركة حديد المصريين
|المصريين
|11780
|11900
|12050
|شركة حديد بشاي
|بيشاي
|11750
|11850
|12000
|شركة حديد العتال
|العتال
|11650
|11750
|11900
|شركة حديد عطية
|عطية
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد مصر ستيل
|مصر ستيل
|11575
|11700
|11850
|شركة حديد الجارحي
|الجارحي
|11650
|11750
|11900
|شركة حديد المعادي
|المعادي
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد السويس للصلب
|السويس
|11600
|11700
|11850
|مصنع سرحان للصلب
|سرحان
|11550
|11650
|11800
|مصنع قوطة للصلب
|قوطة
|11550
|11650
|11800
|شركة حديد الجيوشي
|الجيوشي
|11600
|11650
|11800
|شركة حديد المراكبي
|المراكبي
|11600
|11650
|11800
|شركة حديد العشري
|العشري
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد الكوستيل
|الكوستيل
|11500
|11600
|11750
|شركة حديد عياد
|عياد
|11550
|11650
|11800
|شركة حديد الكومي
|الكومي
|11450
|11550
|11700
|شركة حديد حديدنا
|حديدنا
|11450
|11550
|11700
|شركة طنطا للصلب
|طنطا
|11450
|11550
|11700
|شركة حديد بيانكو
|بيانكو
|11400
|11500
|11650
|شركة حديد عنتر
|عنتر
|11450
|11550
|11700
سعر الأسمنت اليوم في مصر.
يعد الأسمنت من المواد الأساسية لعمليات البناء، سعر طن الأسمنت في مصر انخفض خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، هذا الانخفاض ناتج عن قلة الطلب في السوق المصري وهو ما اجبر الشركات المصنعة للأسمنت في مصر في تخفيض سعره اكثر من مرة, كما أنه يستخدم في العديد من الأغراض المختلفة.
|الشركة
|المنتج
|متوسط أسعار الأسمنت اليوم
|سعر الأسمنت أمس
|سعر الأسمنت أول أمس
|العربية للأسمنت
|المسلح
|815
|818
|823
|الشركة العربية للأسمنت
|النصر
|805
|805
|805
|الشركة العربية للأسمنت
|العسكري بني سويف
|805
|805
|805
|أسمنت أسيوط
|المهندس
|808
|808
|808
|صناعات مواد البناء
|التعمير
|808
|808
|808
|أسمنت أسك المنيا
|أسيك
|823
|825
|825
|أسمنت أسيك المنيا
|حورس
|823
|823
|823
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|793
|793
|800
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|808
|808
|808
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|805
|805
|805
|أسمنت ميدكو أسوان
|أسوان
|793
|793
|795
|أسمنت العريش
|العسكري
|820
|820
|820
|أسمنت سيناء
|سيناء
|790
|793
|793
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|808
|808
|810
|السويس للأسمنت
|السويس
|793
|793
|800
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|805
|808
|810
|أسمنت حلوان
|حلوان
|805
|808
|810
|أسمنت شورى
|شورى
|805
|805
|805
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|818
|818
|820
|أسمنت السويدي
|السويدي
|815
|818
|825
|أسمنت جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|798
|798
|798
|مصر للأسمنت قنا
|المسلة
|793
|793
|793
سعر الجبس اليوم في مصر
يعد الجبس من الخامات المتوفرة بشكل كبير في مصر وهو أكثر المعدن الكبريتي المنتشر في الطبيعة ويدخل في العديد من الإستخدامات المختلفة مثل البناء ويصمم منه أشكال “فرم جبس” كما يستخدم في تثبيت العظام المكسورة وأيضا في طباشر السبورات، والكثير من الإستخدامات المتعددة ويمكنك التعرف معنا على آخر متغيرات الأسعار في الأسواق المصرية من خلال هذا الجدول.
|اسم الشركة
|اسم المنتج
|أقل سعر
|أعلى سعر
|جبسينا
|سيناء
|880 جنيه
|900 جنيه
|القومية
|القومية
|–
|–
|البلاح
|إكسبريس
|820 جنيه
|820 جنيه
|العامرية
|العامرية
|795 جنيه
|795 جنيه
|السويس
|السويس
|805 جنيه
|805 جنيه
|الدوليه
|الدولية
|735 جنيه
|745 جنيه
|نجوم سيناء
|المعمار
|790 جنيه
|790 جنيه
التعليقات
هل الاسعار المعلنة سعر المصنع ام تاجر الجملة ؟
كيف اتعامل مع المصنع ؟
هل الاسعار المعلن عنها سعر المصنع ام تاجر الجملة ؟وكيف اتعامل مع المصنع ؟