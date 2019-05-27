سعر الحديد والأسمنت والجبس فى مصر اليوم الإثنين 27 مايو 2019

سعر الحديد والأسمنت والجبس, يشهد حالة من الاستقرار في الأسواق المصرية بعد أن مر بحالة من التذبذب والشد والجذب وعدم الاستقرار خاصة بعد أن قام البنك المركزي المصري باصدار قرار بتعويم الجنية المصري أمام العملات الأجنبية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في سعر الحديد والأسمنت والجبس وكافة مواد البناء، وهو الاستقرار الذي يخيم على السوق منذ فترة كبيرة نظرا للركود الذي يشهده قطاع التشييد والبناء مؤخرا.

سعر الحديد والأسمنت والجبس.

يعد الحديد من أهم العناصر المهمة التي لا نستطيع الاستغناء عنها ونتعامل معه في كثير من الأشياء الهامة مثل المباني، السيارات، العدد، الأجهزة الكهربائية وغيرها من الأشياء المستخدمة في الحياة، كما أنه من أكثر المعادن التي يتم استخدامها في العالم حيث يبلغ نسبة الاستخدام 95% من الإنتاج العالمي للمعادن, كما يمكنك أيضا معرفة سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الحديد في مصر اليوم.

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي شركة حديد عز عز 11890 12000 12150 شركة حديد عز الدخيلة 11890 12000 12150 شركة حديد المصريين المصريين 11780 11900 12050 شركة حديد بشاي بيشاي 11750 11850 12000 شركة حديد العتال العتال 11650 11750 11900 شركة حديد عطية عطية 11600 11700 11850 شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11575 11700 11850 شركة حديد الجارحي الجارحي 11650 11750 11900 شركة حديد المعادي المعادي 11600 11700 11850 شركة حديد السويس للصلب السويس 11600 11700 11850 مصنع سرحان للصلب سرحان 11550 11650 11800 مصنع قوطة للصلب قوطة 11550 11650 11800 شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11600 11650 11800 شركة حديد المراكبي المراكبي 11600 11650 11800 شركة حديد العشري العشري 11600 11700 11850 شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11500 11600 11750 شركة حديد عياد عياد 11550 11650 11800 شركة حديد الكومي الكومي 11450 11550 11700 شركة حديد حديدنا حديدنا 11450 11550 11700 شركة طنطا للصلب طنطا 11450 11550 11700 شركة حديد بيانكو بيانكو 11400 11500 11650 شركة حديد عنتر عنتر 11450 11550 11700

سعر الأسمنت اليوم في مصر.

يعد الأسمنت من المواد الأساسية لعمليات البناء، سعر طن الأسمنت في مصر انخفض خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، هذا الانخفاض ناتج عن قلة الطلب في السوق المصري وهو ما اجبر الشركات المصنعة للأسمنت في مصر في تخفيض سعره اكثر من مرة, كما أنه يستخدم في العديد من الأغراض المختلفة.

الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس العربية للأسمنت المسلح 815 818 823 الشركة العربية للأسمنت النصر 805 805 805 الشركة العربية للأسمنت العسكري بني سويف 805 805 805 أسمنت أسيوط المهندس 808 808 808 صناعات مواد البناء التعمير 808 808 808 أسمنت أسك المنيا أسيك 823 825 825 أسمنت أسيك المنيا حورس 823 823 823 أسمنت النهضة الصخرة 793 793 800 أسمنت وادي النيل المصري 808 808 808 لافارج للأسمنت المخصوص 805 805 805 أسمنت ميدكو أسوان أسوان 793 793 795 أسمنت العريش العسكري 820 820 820 أسمنت سيناء سيناء 790 793 793 الشركة القومية للأسمنت الفاخر 808 808 810 السويس للأسمنت السويس 793 793 800 أسمنت بورتلاند طرة طرة 805 808 810 أسمنت حلوان حلوان 805 808 810 أسمنت شورى شورى 805 805 805 مصر بني سويف مصر بني سويف 818 818 820 أسمنت السويدي السويدي 815 818 825 أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 798 798 798 مصر للأسمنت قنا المسلة 793 793 793

سعر الجبس اليوم في مصر

يعد الجبس من الخامات المتوفرة بشكل كبير في مصر وهو أكثر المعدن الكبريتي المنتشر في الطبيعة ويدخل في العديد من الإستخدامات المختلفة مثل البناء ويصمم منه أشكال “فرم جبس” كما يستخدم في تثبيت العظام المكسورة وأيضا في طباشر السبورات، والكثير من الإستخدامات المتعددة ويمكنك التعرف معنا على آخر متغيرات الأسعار في الأسواق المصرية من خلال هذا الجدول.