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سعر الحديد والأسمنت والجبس فى مصر اليوم الإثنين 27 مايو 2019

كتب ناصر إبراهيمفي آخر تحديث
سعر الحديد والأسمنت والجبس فى مصر اليوم الإثنين 27 مايو 2019
سعر الحديد والأسمنت والجبس

سعر الحديد والأسمنت والجبس, يشهد حالة من الاستقرار في الأسواق المصرية بعد أن مر بحالة من التذبذب والشد والجذب وعدم الاستقرار خاصة بعد أن قام البنك المركزي المصري باصدار قرار بتعويم الجنية المصري أمام العملات الأجنبية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في سعر الحديد والأسمنت والجبس وكافة مواد البناء، وهو الاستقرار الذي يخيم على السوق منذ فترة كبيرة نظرا للركود الذي يشهده قطاع التشييد والبناء مؤخرا.

سعر الحديد والأسمنت والجبس.

يعد الحديد من أهم العناصر المهمة التي لا نستطيع الاستغناء عنها ونتعامل معه في كثير من الأشياء الهامة مثل المباني، السيارات، العدد، الأجهزة الكهربائية وغيرها من الأشياء المستخدمة في الحياة، كما أنه من أكثر المعادن التي يتم استخدامها في العالم حيث يبلغ نسبة الاستخدام 95% من الإنتاج العالمي للمعادن, كما يمكنك أيضا معرفة سعر الدولار اليوم  في مصر

سعر الحديد في مصر اليوم.

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عز عز 11890 12000 12150
شركة حديد عز الدخيلة 11890 12000 12150
شركة حديد المصريين المصريين 11780 11900 12050
شركة حديد بشاي بيشاي 11750 11850 12000
شركة حديد العتال العتال 11650 11750 11900
شركة حديد عطية عطية 11600 11700 11850
شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11575 11700 11850
شركة حديد الجارحي الجارحي 11650 11750 11900
 شركة حديد المعادي المعادي 11600 11700 11850
شركة حديد السويس للصلب السويس 11600 11700 11850
مصنع سرحان للصلب سرحان 11550 11650 11800
مصنع قوطة للصلب قوطة 11550 11650 11800
شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11600 11650 11800
شركة حديد المراكبي المراكبي 11600 11650 11800
شركة حديد العشري العشري 11600 11700 11850
شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11500 11600 11750
شركة حديد عياد عياد 11550 11650 11800
شركة حديد الكومي الكومي 11450 11550 11700
شركة حديد حديدنا حديدنا 11450 11550 11700
شركة طنطا للصلب طنطا 11450 11550 11700
شركة حديد بيانكو بيانكو 11400 11500 11650
شركة حديد عنتر عنتر 11450 11550 11700

سعر الأسمنت اليوم في مصر.

يعد الأسمنت من المواد الأساسية لعمليات البناء، سعر طن الأسمنت في مصر انخفض خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، هذا الانخفاض ناتج عن قلة الطلب في السوق المصري وهو ما اجبر الشركات المصنعة للأسمنت في مصر في تخفيض سعره اكثر من مرة, كما أنه يستخدم في العديد من الأغراض المختلفة.

الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس
العربية للأسمنت المسلح 815 818 823
الشركة العربية للأسمنت النصر 805 805 805
الشركة العربية للأسمنت العسكري بني سويف 805 805 805
أسمنت أسيوط المهندس 808 808 808
صناعات مواد البناء التعمير 808 808 808
أسمنت أسك المنيا أسيك 823 825 825
أسمنت أسيك المنيا حورس 823 823 823
أسمنت النهضة الصخرة 793 793 800
أسمنت وادي النيل المصري 808 808 808
لافارج للأسمنت المخصوص 805 805 805
أسمنت ميدكو أسوان أسوان 793 793 795
أسمنت العريش العسكري 820 820 820
أسمنت سيناء سيناء 790 793 793
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 808 808 810
السويس للأسمنت السويس 793 793 800
أسمنت بورتلاند طرة طرة 805 808 810
أسمنت حلوان حلوان 805 808 810
أسمنت شورى شورى 805 805 805
مصر بني سويف مصر بني سويف 818 818 820
أسمنت السويدي السويدي 815 818 825
أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 798 798 798
مصر للأسمنت قنا المسلة 793 793 793

سعر الجبس اليوم في مصر

يعد الجبس من الخامات المتوفرة بشكل كبير في مصر وهو أكثر المعدن الكبريتي المنتشر في الطبيعة ويدخل في العديد من الإستخدامات المختلفة مثل البناء ويصمم منه أشكال “فرم جبس” كما يستخدم في تثبيت العظام المكسورة وأيضا في طباشر السبورات، والكثير من الإستخدامات المتعددة ويمكنك التعرف معنا على آخر متغيرات الأسعار في الأسواق المصرية من خلال هذا الجدول.

اسم الشركة اسم المنتج أقل سعر أعلى سعر
جبسينا سيناء 880 جنيه 900 جنيه
القومية القومية
البلاح إكسبريس 820 جنيه 820 جنيه
العامرية العامرية 795 جنيه 795 جنيه
السويس السويس 805 جنيه 805 جنيه
الدوليه الدولية 735 جنيه 745 جنيه
نجوم سيناء المعمار 790 جنيه 790 جنيه

 

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عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

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