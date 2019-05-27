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سعر اللحوم والدواجن والبيض في مصر اليوم الإثنين 27 مايو 2019

كتب ناصر إبراهيمفي آخر تحديث
سعر اللحوم والدواجن والبيض في مصر اليوم الإثنين 27 مايو 2019
سعر اللحوم والدواجن والبيض

سعر اللحوم والدواجن والبيض, شهدت استقرار ملحوظ في الأسواق اليوم وهي الحالة التي استمرت على مدار الأسبوع الماضي بجميع الأسواق في أغلب المحافظات، والتي تحدد أسعارها وفقًا للعرض والطلب،ومن الأسباب التي ساعدت على ارتفاع سعر اللحوم والدواجن والبيض في مصر, أولا قلة المعروض بالأسواق، والكميات المتوفرة منها بالإضافة الى ارتفاع تكلفة إنتاج اللحوم البلدية بالسوق المحلي، خاصة في ظل استيراد النسبة الأكبر من الأعلاف خاصة المستورد منها، ومن المعروف أن الاستراد يعتمد على سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مما دفع الحكومة الى الاهتمام بشكل كبير بمشروعات الثروة الحيوانية، لتوفير حاجة المستهلك من اللحوم وبأسعار مناسبة.

سعر اللحوم والدواجن.

وفي نفس السياق تسبب ارتفاع سعر الدولار الى ارتفاع سعر اللحوم والدواجن والبيض و سعر العلف وسعر الأدوية والتطعيمات الخاصة بتربية الدواجن في جميع المزارع والتي يجب أن تكون صحية وبعيدة عن التلاعب أو الحقن الهرموني الذي يضرر بصحة الإنسان وهذا بدوره يتسبب في زيادة العبء على المزارع أو التاجر مما يدفعه لزيادة سعر التكلفة لتعويض الزيادة المضافة على العلف والأدوية الخاصة بالدواجن .

سعر اللحوم اليوم في مصر.

سعر اللحوم والدواجن والبيض في مصر اليوم الإثنين 27 مايو 2019

 

الكندوز من 100 إلى 120 جنيه
البتلو من 140 إلى 150 جنيه
الضأن  120 إلى 140 جنيه
اللحم الجاموسي  110 إلى 130 جنيه
اللحم الجملي  100 إلى 120 جنيه
 اللحم البرازيلي  75 إلى 85 جنيه
 اللحم السوداني  75 جنيه
اللحم الهندي  75 جنيه
 الضأن المستورد  60 إلى 80 جنيه
 سعر الكبدة المجمدة  30 جنيه
 سعر الكبدة البلدي  110 جنيه

سعر الدواجن اليوم في مصر.

ننشر لكم جدول بأسعار الدواجن والبط والبيض حيث تعد الدواجن من أهم مصادر البروتين التي يعتمد عليها المستهلك، ما يرفع سعر الدواجن بالأسواق في جميع المحافظات المصرية، كما انه يوجد إقبال كبير على شرائها خاصة في ظل ارتفاع سعر اللحوم الحمراء، فهي البديل الأول للحوم.

 

سعر اللحوم والدواجن والبيض في مصر اليوم الإثنين 27 مايو 2019

أسعار الدواجن اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر
لحم أبيض كيلو 30.00 جنيه 30.50 جنيه
لحم ساسو كيلو 36.00 جنيه 36.50 جنيه
لحم بلدي كيلو 36.00 جنيه 36.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر
كتكوت أبيض يوم 03.25 جنيه 03.50 جنيه
كتكوت ساسو يوم 03.00 جنيه 03.25 جنيه
كتكوت بلدي يوم 02.70 جنيه 03.00 جنيه

أسعار البط اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر
بط بكيني يوم 04.50 جنيه 05.00 جنيه
بط مسكوفي يوم 15.00 جنيه 15.50 جنيه
بط مولارد يوم 19.50 جنيه 20.00 جنيه

أسعار البيض اليوم في مصر.

سعر اللحوم والدواجن والبيض في مصر اليوم الإثنين 27 مايو 2019

 

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر
بيض أحمر كرتونه 26.00 جنيه 26.50 جنيه
بيض أبيض كرتونه 30.00 جنيه 30.50 جنيه
بيض بلدي كرتونه 41.50 جنيه 42.00 جنيه

 

لا شك أن هذه الأسعار تتأثر بصفة دورية بناء على مجموعة من العوامل والأسباب التي تؤثر سواء بالإيجاب أو السلب على تغيير أسعار السلع عموماً والتي من شأنها رفع أو خفض سعر الدواجن للبيع ما بين يوم وآخر وربما ما بين ساعة وأخرى

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عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

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