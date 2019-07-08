أبشر -Absher..طريقة تغيير البريد الإلكتروني في حسابك الشخصي على منصة أبشر الجديدة

طريقة تغيير البريد الإلكتروني في حسابك الشخصي على منصة أبشر الجديدة ، حيث أعلنت المنصة عبر حسابها الرسمي على تويتر عن إتاحة رابط جديد لـ أبشر وزارة الداخلية لعملائها يضم جزئين مهمين وهم أبشر للأفراد وأبشر أعمال، حيث يوفر عدة خدمات للمواطنين من خلال المنصة بطريقة إلكترونية سريعة عبر دليل أبشر الذي يعرض مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية منها الجوازات والتي تضم استعلام وطريقة تجديد الإقامة والرسوم وذلك من خلال رابط كيفية الاستعلام عن دفع رسوم تجديد الإقامة عبر موقع أبشر وزارة الداخلية، بالإضافة إلى تجديد جواز السفر عبر رابط الجوازات..كيفية تجديد جواز السفر السعودي إلكترونياً والرسوم الجديدة، وهناك العديد والكثير من الاستفسارات من خلال الخدمات الإلكترونية التي يوفرها منصة أبشر بهدف الارتقاء نحو الأفضل ومواكبة التطور التكنولوجي في كافة المجالات.

يعد منصة أبشر الإلكترونية من أهم المواقع الحكومية في المملكة التي تقدم خدمات إلكترونية عديدة للمواطنين من أجل راحتهم، ولذلك أطلقت منصة أبشر -Absher الجديدة لمزيد من الخدمات منها المرور التي تتمكن من خلالها طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية فضلاً عن حجز موعد في الأحوال المدنية ..وغيرهم الكثير، ولهذا امكانية تغيير البريد الإلكتروني في حسابك الشخصي على منصة أبشر الجديدة وكيف تعيد إنشاء الرقم السري أو كلمة المرور أيضاً.

طريقة تغيير البريد الإلكتروني في حسابك الشخصي على منصة أبشر الجديدة