أدعية ليلة القدر المستجابة 1440 | دعاء ليلة القدر ” ليلة سبعة وعشرين ” الليالي الفردية بأواخر رمضان

نستعرض تقرير شامل عن دعاء ليلة القدر 2019-1440، حيث أن ليلة القدر خير من ألف شهر ويحب على جميع المسلمين والمسلمات الفوز بها، لذا نستحضر أفضل أدعية ليلة القدر 1440 والواقعة خلال الليالي الفردية بالعشرة الأواخر شهر رمضان، وقد يبحث جميع المسلمين من مختلف الدول العربية عن دعاء ليلة القدر، وأفضل الأدعية المستحبة والمستجابة في تلك الليالي المباركة، وتقع ليلة القدر ضمن أيام 21 و23 و25 و27 و29 رمضان، ووجب علينا الاستعداد لهذه الأيام من قيام الليل والاستغفار والصلاة في موعدها وإفطار الفقراء والصدقات وصلة الأرحام والدعاء للغير بالصلاح، وسميت ليلة القدر لشرف هذه اليلة المباركة بين جميع أيام السنة.

دعاء ليلة القدر

من كثر الأدعية الواردة عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ” اللهم إنك عفو كريم تحمل العفو فاعفو عنا”، وندعو الله أن تكون من المغفرين لهم في هذه الأيام المباركة، وقبل نهاية شهر رمضان 2019-1440 وبداية غرة شهر شوال، نكثر من الدعاء والأعمال الصالحة، لأهمية ليلة القدر ذكر عنها في القرأن أنها خير من ألف شهر، وفضل ليلة القدر يتلخص في غفران 84 سنة.

أدعية ليلة القدر رمضان المستحبة.

اللهم امدد لي في عمري واوسع لي في رزقي , واصح لي جسمي وبلغني املي , وان كنت من الاشقياء فامحني من الاشقياء , واكتبني من السعداء , فانك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلواتك عليه واله : ” يمحو الله مايشاء ويثبت وعنده ام الكتاب ”.

اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إني أسألك مما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته لي رشدا..

علامات ليلة القدر:

سكينة قلب المؤمن.

خروج الشمس بلا شعاع.

عدم هبوب الرياح وسكونها.

قوة الإضاءة.

صور دعاء ليلة القدر 1440