أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441 عبر نظام جدارة بوابة وزارة الخدمة المدنية

تتزايد الآن عمليات البحث عن استعلام أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441، وأسماء المرشحين، والتي يمكن الاستعلام عنها من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة وزارة الخدمة المدنية، يأتي ذلك بعد أن أعلن مبارك العصيمي المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم في المملكة، أن اليوم الخميس الموافق 12 يونيو لعام 2019، الموافق 10 شوال لعام 1440 هو موعد إعلان أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441.

كما أعلنت التعليم أن نتائج أسماء المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية، هي الوظائف التي أعلنت عنها وزارة التعليم من قبل، والتي تم فتح باب التقديم فيها في الفترة بين 17 رمضان، وحتى يوم 23 رمضان لعام 1440، وفق بعض الضوابط والشروط التي أعلنت عنها الوزارة، وتم التقديم بها من خلال رابط جدارة.

وكانت وزارة التعليم صرحت من قبل أن موعد بدأ عمليات المفاضلة وتجهيز القوائم الخاصة بكافة المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية، ستكون بدايةً من الأسبوع القادم، كما ناشدت كافة المرشحين والمرشحات إلى ضرورة إحضار كافة المستندات والأوراق المطلوبة.

يجب إحضار أصل الهوية الوطنية لكافة المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية.

إحضار أصل المؤهل على أن يكون موضح بها الدرجات والنسبة المئوية، وتاريخ التخرج.

من وزارة التعليم يجب إحضار وثيقة لجنة المعادلات، ومفاتيح المعدل للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة.

على المتقدمين الحاصلين على مؤهل الدبلوم التربوي إحضار وثيقة الدبلوم، في حال إن كان المرشحين يحمل شهادة غير المؤهل التربوي.

بالنسبة لحاملي دبلوم التربية الخاصة، يجب إحضار وثيقة الدبلوم الخاصة بهم.

هذا وأوضحت وزارة التعليم أن عدم إحضار الوثائق المطلوبة من المرشحات للوظائف التعليمية 1440 أو المرشحين، الأصلية منها، خلال فترة المطابقة سيتم استبعاد المرشح أو المرشحة من استكمال الطلب، وأوضحت أن أسس المفاضلة تتم بناءً على نفاط المفاضلة التي تعمل بها وزارة التعليم.

أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441

هذا ويمكن استعلام أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441 من خلال بوابة جدارة وزارة الخدمة المدنية، عبر استخدام رقم هوية المرشح أو المرشحة، ومن ثم كلمة المرور، و اختيار النوع ، وأخيراً كتابة رقم التحقق المبين عبر ربط أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441، وفي حال فقدان كلمة مرور نظام جدارة يمكن طلبه بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الخدمة المدنية.

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم كانت قد أعلنت من قبل عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة، حيث أعلنت عن 10456 وظيفة، بينهم 5503 للنساء، و4953 للرجال، وكد أن الوظائف التعليمية لحاملي مؤهل البكالوريوس ممن اجتازوا اختبارات كفايات العام والتخصص.