رابط الاستعلام عن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441 عبر موقع وزارة التعليم

أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441 عبر بوابة الخدمة المدنية جدارة ، أو من خلال موقع وزارة التعليم حيث جاءت أسئلة عديدة من أشخاص عن إعلان أسماء المرشحات للوظائف التعليمية سوف يكون عبر جدارة أم عبر الموقع الرسمي لـ وزارة التعليم اليوم الخميس سوف تعلن الأسماء وذلك تم الاختيار وفقاً لمطابقة الشروط ومن اجتاز اختبارات كفايات العام والتخصص، والحاصلين على درجة البكالوريوس أولاً، وذلك وفقاً للضوابط المحددة لاختيار كوادر تعليمية تصلح للنهوض بمستوى التعليم في المملكة.

موعد إعلان أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية

تقدم عدد كبير من الرجال والنساء للوظائف التعليمية الذي بدأ يوم 17 رمضان الماضي وانتهى موعد التقديم يوم 23 الشهر نفسه من خلال موقع وزارة الخدمة المدنية جدارة طبقاً لشروط محددة لقبول الطلب، على أن يتم إعلان أسماء مرشحي الوظائف التعليمية 1441 مساء اليوم الخميس من خلال موقع وزارة التعليم الرسمي أو عبر جدارة عبر الروابط المرفقة بالمقال أسفل.

رابط أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441

قال مبارك العصيمي المتحدث باسم وزارة التعليم أن اليوم إعلان أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441 من خلال رابط موقع وزارة التعليم ، أو من خلال رابط وزارة الخدمة المدنية جدارة.

كما أوضح أنه تم اختيار المرشحين والمرشحات ممن هم الحاصلين والحاصلات على درجة البكالوريوس الذين استوفوا الضوابط المحددة المجتازين اختبارات كفايات، فيما أعلن العصيمي أن عدد الوظائف بلغ 10456 وظيفة منها عدد 5503 وظيفة للرجال.