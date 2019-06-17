رابط التقديم على وظائف وزارة النقل للرجال والنساء عبر جدارة وزارة الخدمة المدنية

التقديم على وظائف وزارة النقل للرجال والنساء عبر جدارة ، حيث أعلنت وزارة النقل عن توافر عدد 127 وظيفة للجنسين والتقديم عبر جدارة التوظيف الإلكتروني الذي يقدم عدة وظائف حكومية والتقديم عن طريق جدارة تسجيل الدخول، وعن وظائف وزارة النقل المعلنة للرجال والنساء التسجيل بداية من يوم الأحد الموافق 13 شوال 1440 ويستمر حتى آخر موعد للتقديم يوم الخميس الموافق 17 شوال من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة 12 مساء يوم الخميس عبر منظومة جدارة التي أعلنت عن وظائف وزارة النقل بجانب وظائف معلن عنها من وزارة الصحة أيضاً عبر نفس الرابط للتقديم على وظائف جدارة.

وفي هذا الصدد أعلنت جدارة عن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية من خلال رابط رابط الاستعلام عن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441 عبر جدارة

فيما أعلنت الأحوال المدنية عن عدة وظائف عسكرية للنساء التفاصيل من خلال رابط رابط التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء برتبة جندي أول وجندي عبر أبشر توظيف.

التقديم على وظائف وزارة النقل للرجال والنساء عبر جدارة

أعلنت وزارة النقل عن توافر عدد من الوظائف للرجال والنساء المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بداية من يوم 13-10-1440هـ، وذلك من خلال رابط التسجيل في منظومة جدارة التوظيف الإلكتروني وذلك الدخول على حسابك الشخصي ثم اضغط على أيقونة التوظيف وسوف تجد الوظائف المعلنة كما هو مبين بالصورة أسفل.

يذكر أن نظام جدارة 1440 يتيح التقديم على عدد من الوظائف الإلكترونية الحكومية عبر الموقع، حيث دعا الراغبين في التقديم التسجيل أولاً على الموقع عبر أيقونة تسجيل جديد واتباع الخطوات.