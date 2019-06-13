أسماء المقبولين والمقبولات للوظائف التعليمية 1441 صفحة مبارك العصيمي متحدث التعليم

يعلن مبارك العصيمي أسماء المقبولين والمقبولات للوظائف التعليمية 1441 مساء اليوم الخميس،واستعلام اسماء المرشحين والمرشحات عبر موقع وزارة التعليم ، ومن خلال صفحة المتحدث الرسمي على موقع تويتر،سنوفر لكم روابط الاستعلام عن نتائج قبول الوظائف التعليمية 1440-1441 المبدئية، التي سيتم دعوتها الى مطابقة جدارة الخدمة المدنية، مع بداية الأسبوع القادم خلال مدة زمنية سيوضحها المتحدث الرسمي لوزارة التعليم بعد قليل، مع وضع بيان يشمل أسماء المستندات والأوراق المطلوبة لإعمال المطابقة وشهادات المؤهلات والتخصصات العلمية والدورات والخبرات.

اقترب موعد الإعلان عن ظهور نتائج قبول الوظائف التعليمية 1441 للرجال والنساء، وبين دقيقة وأخري ننتظر رفع المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي النتائج، وبعدها سنتمكن من ارفقا كشوف فحص أسماء المقبولين والمقبولات للوظائف التعليمية 1441، وفق نتائج مفاضلة جدارة، يمكن التعرف على نقاط جدارة الخدمة المدنية من موقع المستخدم على بوابة التوظيف الإلكتروني، عقب ظهور أسماء المرشحين و والمرشحات 1441 المبدئية لوظائف التعليم وسنعرض لكم طرق الاستعلام عنها.

متى أسماء المقبولين والمقبولات للوظائف التعليمية 1441

اكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي ظهور نتائج القبول المبدئية في الوظائف التعليمي المعلن عنها خلال شهر رمضان الماضي اليوم الخميس، حيث انتهى التقديم على وظائف التعليم بعدد 10456 وظيفية تعليمية للرجال والنساء منذ 27 رمضن 1440، وتم تحديد اليوم 10 شوال 1440 لظهور نتائج الفزر المبدئية وفق نقاط مفاضلة جدارة، التي تعتمد على شروط القبول والتسجيل بما فيها الفئات المستهدفة، وسيتم دعوة أسماء المقبولين والمقبولات للوظائف التعليمية 1441 لأعمال المفاضلة وفق التوقيات التي ستظهر مع نتائج القبول على موقع وزارة التعليم السعودية بعد قليل.

أسماء المرشحين للوظائف التعليمية

ترقبوا نشر أسماء المرشحين للوظائف التعليمية هنا بدون عناء بعد قليل بجانب كل ما يخص مواعيد المطابقة لوظائف الرجال والمستندات المطلوبة.

أسماء المرشحات للوظائف التعليمية

رابط أسماء المرشحات للوظائف التعليمية ومواعيد مطابقة جدارة الخدمة المدنية للنساء والمستندات أو الأوراق المطلوبة سنضعها فور إعلان وزارة التعليم كافة التفاصيل بعد قليل.

أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية

بعد انتهاء فترة المطابقة للبيانات ستعلن وزارة التعليم أسماء المرشحين والمرشحات الوظائف التعليمية بشكل نهائي، عقب انتهاء تحديد موعد المقابلة الشخصية وما سيتبع ذلك من اختبارات القبول النهائي.