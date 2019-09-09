حساب المواطن يبدأ إيداع الدعم لـ الدفعة الـ22 منذ قليل في حسابات المستفيدين

إيداع حساب المواطن ، حيث أعلن البرنامج أنه بدأ إيداع الدعم للدفعة الثانية والعشرين لشهر سبتمبر في حسابات المستفيدين والتي تستمر حتى نهاية غداً الثلاثاء ويمكن الاستعلام عن القيمة من خلال رابط استعلام صرف حساب المواطن، لمعرفة قيمة الاستحقاق، وتستطيع حساب المبلغ بنفسك عبر الحاسبة التقديرية ، فيما يخص الاعتراض على قيمة الدعم والمبلغ للدفعة الصادرة يمكنك تقديم طلب اعتراض من خلال رقم حساب المواطن للشكاوى | طريقة الاعتراض على قيمة الاستحقاق – الاعتراض على عدم الأهلية.







أهلية حساب المواطن

وفيما يخص عدم الأهلية لابد من استيفاء الشروط المحددة التي هي أهم معايير الاستحقاق هي شروط الأهلية للحصول على الدعم ، من خلال الموقع الرسمي لبرنامج دعم حساب المواطن الذي يمد يد المساندة لبعض فئات من المجتمع من أجل المساعدة على التعايش وسط الغلاء المعيشي و للمساواة بين الفئات أيضاً.







استعلام حساب المواطن الدفعة الثانية والعشرين

صرح حساب المواطن عبر الصفحة الرسمية على تويتر أنه تم إيداع مبلغ دفعة شهر سبتمبر في حسابات المستفيدين حيث يمكن الاستعلام عنها من خلال استعلام حساب المواطن الدفعة ال22، جدير بالذكر أن تسجيل جديد في حساب المواطن مستمر حتى شهر أكتوبر المقبل إلى موعد الدفعة الثالثة والعشرون للحصول على الدعم ولكن بعد استيفاء شروط الأهلية والمتابعة من أجل معرفة نتائج الأهلية إذا كنت مؤهل أم غير مؤهل بينما تستطيع تقديم الاعتراض على عدم الأهلية عبر الموقع.