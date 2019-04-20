كيفية استرداد مبلغ المدفوعات الحكومية من وزارة الداخلية والبنوك.. تعرف على الإجراءات خطوة بخطوة بالفيديو

طرحت المؤسسات السعودية كيفية استرداد مبلغ المدفوعات الحكومية من وزارة الداخلية والبنوك بمختلف فروعها المتاحة في مدن المملكة العربية السعودية حيث يزيد البحث يوم تلو الأخر على طريقة استرجاع مبالغ مخالفات المرور أو او استرداد رصيد الجوازات من موقع أبشر الإلكتروني، لذلك نهتم بتوضيح كيفية استرداد مبلغ المدفوعات الحكومية من وزارة الداخلية والبنوك وعلى رأسهما بنكي الأهلي التجاري، وبنك الراحجي.

كيفية استرداد مبلغ المدفوعات الحكومية

صرحت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن كيفية استرداد مبالغ المدفوعات الحكومية من خلال أبشر الجوازات استعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقية من هنـــــــــــــــا

ويذكر أن في حالة عدم تمكن استرداد المبلغ لابد من الاتصال على خدمة الدعم الفني والاستفسارات على الرقم 920020405 أو تسجيل الدخول على الموقع الرسمي تويتر الجوازات السعودية وعرض مشكلتك ويتم العمل على حلها في أسرع وقت.

كيفية استرداد مبلغ المدفوعات من البنك الأهلى

نعرض خطوات استرداد مبلغ المدفوعات من البنك الأهلي التجاري السعودي على النحو التالي:

تسجيل الدخول على الملف الشخصي على موقع البنك الأهلي

انقر على سداد الفواتير، ثم مدفوعات سداد للخدمات الحكومية.

الضغط على طلبات الاسترداد.

اختار المفوتر ونوع الخدمة.

الدخول على الحساب المطلوب استرداد مدفوعات منه

ادخل الحساب المراد الاسترداد له.

كتابة الرمز السري.

اضغط على طلب الاسترداد.

تظهر لك رسالة تفيد بنجاح العملية.

يمكنكم مشاهدة طريقة استرداد مبلغ المدفوعات من البنك الأهلي من خلال الفيديو التالي:

كيفية استرداد مبلغ المدفوعات الحكومية من بنك الراحجي

ادخل على موقع بنك الراجحي من هنـــــــــــــا ادخل على ملفك الشخصي. يتم إرسال كلمة سر مؤقتة من قبل البنك. كتابة كلمة السر والبيانات المطلوبة اختيار قائمة المدفوعات ثم الضغط على المدفوعات الإلكترونية. حدد نوع الخدمة ( الجوازات، المرور، رخص قيادة…وغيرها). حدد نوع الطلب. استكمالل البيانات المطلوبة من رقم الهوية والحساب. الضغط على استمر تفتج نافذة تأكيد وإتمام العملية بنجاح.

يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي، لمعرفة طريقة استرداد مبلغ المدفوعات الحكومية من بنك الراحجي بالشرح.

الجدير بالذكر أن ذلك كل ما يخص كيفية استرداد مبلغ المدفوعات الحكومية من وزارة الداخلية والبنوك وأشهرهم بنك الأهلي التجاري وبنك الراحجي.

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