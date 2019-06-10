تتابعون كل جديد حول استعلام حساب المواطن برقم الهوية الدفعة التاسعة عشر 1441، حيث يترقب المستفيدون من الدعم النقدي صرف الدفعة 19 حساب المواطن، وهي دفعة شهر يونيو الحالي، ويتم صرف الدفعة 19 اليوم للمستحقين، ويتم خلال فترة قصيرة تقديم الاعتراض علي حساب المواطن، والآن نتابع معكم المزيد حول الاستعلام عن حساب المواطن وأيضا موعد صرف الدعم يونيو 2019 وتفاصيل تسجيل الدفعة 20 شهر يوليو.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية الدفعة التاسعة عشر

إذا رغب المستخدم في الاستعلام عن أهلية حساب المواطن فيجب عليه الدخول علي الرابط الرسمي استعلام حساب المواطن برقم الهوية والبحث برقم هوية المستفيد.

صرف الدفعة 19 حساب المواطن

يتم اليوم صرف الدفعة 19 حساب المواطن للمواطنين المستحقين لدعم حساب المواطن المتوفقين علي شروط أهلية حساب المواطن السعودية، وقد تم الإعلان منذ عدة أيام أن موعد صرف حساب المواطن هو اليوم 10 يونيو 2019 الموافق 7 شوال.

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الاستعلام عن قيمة الدعم

يمكنكم الاستعلام عن قيمة دعم حساب المواطن للمستفيدين عبر الدخول علي الرابط الرسمي للاستعلام المذكور في الأعلي، ويتم الاستعلام برقم الهوية الوطنية السعودية.

شروط أهلية حساب المواطن