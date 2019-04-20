الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الاقامة عبر رابط الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية moi.gov.sa

الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الاقامة خدمة يوفرها الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية السعودية، بجانب العديد من الخدمات الأخرى المتاحة للمواطنين والمقيمون بالمملكة، لتسهل على الجميع المعاملات الورقية والذهاب إلى مكاتب العمل، فيستطيع المقيم بالمملكة العربية السعودية من خلال استخدام محركات البحث والوصول إلى موقع وزارة الداخلية والانتقال إلى الخدمات الإلكترونية الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة الخاص به ويمكن الاستعلام عن كيفية استخدام جميع الخدمات المتاحة له بالمملكة وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الاقامة

خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة يمكن زيارة الموقع: هنا

وبعد زيارة ذلك الموقع وكتابة رقم الإقامة، ستظهر كافة البيانات بما فيها اسم الكفيل.

كما توفر وزارة الخارجية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، وصولا للقسم الخاص بمنصة التأشيرات الإلكترونية، وعبر خدمات المقيمين، ثم الضغط على القسم الخاص بالمقيم ومن ثم طلب زيارة عائلية، وتتبع كافة الخطوات التي توجد عبر الرابط التالي: هنا

وبعد استكمال البيانات ستظهر كافة البيانات الخاصة بالإقامة الخاصة بها.

بوابة وزارة الداخلية السعودية

بوابة وزارة الداخلية، تستهدف تقديم الخدمات إلكترونيا سواء للمواطنين أو المقيمين، تسهيلا لهم وتوفير وقت لمعرفة كل شئ في دقيقة، وذلك بالقطاعات المختلفة مثل خدمات الاستعلام و حجز المواعيد و طباعة النماذج الإلكترونية.

بوابة وزارة الخارجية السعودية

أما عن وزارة الخارجية السعودية، فتقدم مجموعة من الخدمات الشاملة عبر موقعها الإلكتروني لجميع المقيمين والوافدين بالمملكة العربية السعودية بداية من المعلومات حول إصدار جوازات السفر والتأشيرات وكيفية استقدام زيارة لأحد العائلات سواء من أجل العمرة أو الحج والرسوم المطلوبة للانتهاء منها، بجانب الاستعلام حول أماكن السفرات وطرق التواصل مع مكاتب العمل في حال تقديم شكوى، كل هذا بسهولة ويسر عبر استخدام محركات البحث الإلكترونية والوصول إلى المواقع الإلكترونية الرسمية.

وتعتبر الخارجية السعودية هي الوزارة المسؤولة عن العلاقات الخارجية الدبلوماسية مع الدول الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وتصنف كأول وزارة تأسست بالسعودية وذلك في 19 ديسمبر عام 1930، ويتولى رئاستها حاليا إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وذلك بعد التعديل الوزاري الأخير الذي أجرته السعودية في 2018.

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