الاستعلام عن المقطوعة بالسجل ورقم الطلب عبر موقع الاستعلامات الالكترونية

نتابع طريقة الاستعلام عن المقطوعة بالسجل المدني ورقم الطلب، هناك الكثيرون من المواطنون السعوديون لا يعلمون كيفية الاستعلام عن المساعدات المقطوعة من خلال رابط وزارة العمل السعودية، وموعد صرفها وكيف يعلم متى سوف تنزل المقطوعة، كل هذه الأسئلة وغيرها الكثير تجري في أذهان من لديهم مساعدات ولم تصرف حتى الآن، لذا نقدم لكم اليوم تقرير مفصل عن كل ما يخص المقطوعة وموعد صرفها والاستعلام عن المقطوعة بالسجل المدني ورقم الطلب عبر موقع الاستعلامات الالكترونية لوكالة الضمان الاجتماعي.

وجه خادم الحرمين الشريفين توجيهاته بصرف معونة رمضانية للمستفيدين والمستفيدات من برنامج الضمان الاجتماعي، حرصاً من الحكومة السعودية على مساعدة الأسر الفقيرة للحصول على المعونة الرمضانية لما تتطلبه احتياجات الشهر الكريم من متطلبات.

الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب

تتيح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إمكانية استعلام مبالغ المساعدات المقطوعة بالسجل المدني ورقم الطلب الكترونياً من خلال الموقع الرسمي لها على شبكة التواصل الاجتماعي، ودون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الوزارة، وذلك في خطوات بسيطة وهي:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة العمل .

. اختيار خدمات الوزارة من القائمة الرئيسية.

تحديد دليل الخدمات والذي يظهر لك نوعين من الخدمات وهما العمل والتنمية الاجتماعية، نختار التنمية الاجتماعية.

رابط الاستعلامات الالكترونية لوكالة الضمان

يظهر لنا الكثير من الخدمات الخاصة بالتنمية الاجتماعية والتي يتضمنها الاستعلام عن المقطوعة بالسجل المدني، نضغط عليها، ندون رقم السجل، ورقم الطلب يليه كتابة رمز التحقق البشري كما هو ظاهر من خلال الصفحة ثم اضغط عرض.

الجدير بالذكر أن وزارة العمل السعودية وضعت معايير محددة للحصول على مقطوعة الضمان هذا العام 1440، ومن أهمها أن لا يقل سن المتقدم عن 35 عام وأن لا يكون لديه عمل، ويكون من الطبقة محدودة الدخل.