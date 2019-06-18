رابط التقديم على المساعدات المقطوعة بالسجل أو رقم “الطلب الكترونياً

نرفق رابط التقديم على المساعدات المقطوعة عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهو أحد البرامج المساندة التي أطلقتها الحكومة السعودية للمواطنين ذوي الدخل المحدود في المملكة العربية السعودية، والكثير من مواطني المملكة يسألون عن كيفية التقديم على مقطوعة الضمان الاجتماعي وما هي شروطها ومن هي الفئات المستحقة للحصول عليها، وكل هذه الأسئلة سوف نُجيب عنها خلال هذا المقال، كما نطرح الرابط الرسمي لتقديم طلب المساعدة المقطوعة بالسجل ورقم الطلب الكترونياً.

رابط التقديم على المساعدات المقطوعة

المساعدة المقطوعة من أهم البرامج المطروحة والخاصة بالضمان الاجتماعي ولهذا السبب نجد أن عدد غير قليل من المواطنين في المملكة العربية السعودية دائمًا يسألون عن الوسائل التي من خلالها يمكن التقديم على المساعدة، ولعل أن وزارة العمل والتنمية وفرت وسيلة سهلة للغاية من أجل الحصول على الدعم المقدم من هذا البرنامج، ويكون التقديم على المساعدة من خلال موقع وزارة العمل والتنمية عندما يتم الدخول إلى الموقع وإدخال البيانات المطلوبة كافة.

ومن ثم سيتم الحصول على هذا الدعم، ولكن يرجى العلم أن صرف المساعدات المقطوعة لا يتم شهريًا ولكن بين الحين والآخر، يتم طرح المساعدة لذوي الدخل المحدود، وهناك العديد من الفئات هي من تستحق مبالغ مقطوعة الضمان، وقد أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن أن هؤلاء الأشخاص لهم الأولوية الكبيرة في الدعم، ومن بين تلك الأشخاص:

رب الأسرة ذوي الدخل المحدود.

النساء الأرامل والأيتام والمطلقات.

للعاجزين عجز مؤقت أو دائم.

الأسرة التي لها معيل سجين.

الأسرة التي لها معيل متغيب.

أما عن الشروط المتطلب توافرها في المتقدمين الراغبين الحصول على مبالغ المساعدات المقطوعة برقم الطلب، فهي كالتالي:

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم من أبناء السعودية وحاصل على الجنسية السعودية، ألا يكون انضم إلى أي برنامج من برامج الضمان الاجتماعي ولا يقل سنه عن 35 سنة، كما يجب أن لا يكون لديه عند التسجيل سجل تجاري.

بعد التقديم يمكن الاستعلام عن المقطوعة، للمستفيدين والمستفيدات من خلال موقع وزارة العمل والتنمية، كما أن هناك وسائل أخرى وعلى رأسها الاتصال برقم: 8001222777 ثم إدخال البيانات المطلوبة واختيار الخدمة التي ترغب بالبحث عنها، ويتم الرد على مدار اليوم، ويمكن الآن لأي شخص وجد به توافر الشروط السابقة أن يقوم بالتقديم فورًا.