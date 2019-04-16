طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين والتابعين – حاسبة رسوم التابعين والمرافقين

طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين والتابعين في المملكة، كيفية احتساب المبلغ عبر حاسبة رسوم التابعين والفئات المستثناة من دفع رسوم العمالة الوافدة وطرق السداد عن طريق الجوازات التي أعلنت عن تعديل رسوم المرافقين حين حلول عام 2020 بهدف تحقيق التوازن المالي وفقاً لاستكمال مسيرة التطور الشامل في شتى المجالات خاصة التكنولوجيا وتوفير خدمات إلكترونية تخدم المواطنين والوافدين في السعودية.

تعريف المرافقين والتابعين

يقصد بالمرافقين والتابعين هم الأشخاص الذين يصاحبون مع العاملين القادمين إلى المملكة في مجال القطاع الخاص، وعلى كل شخص من هؤلاء سواء كان مرافق أو تابع تسديد مبلغ قيمته 100 ريال يسدد شهرياً، أما عن كل واحد على حدى فهم على النحو التالي:-

المرافقين:- هو الأشخاص الذين يأتون للعيش مع المقيمين في المملكة الأبناء الذكور الذين تفوق أعمارهم الـ18 سنة، وأي زوجات غير الزوجة الأولى، بمعنى يعتبر الزوجة الثانية والثالثة والرابعة وبالإضافة إلى الأب والأم للمقيم والعمالة المنزلية أيضاً مرافقين.

وعن التابعين:- وهو الزوجة الأولى للمقيم وبناته وأبنائه الذكور الذين تقل أعمارهم عن 18 عام.

طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين والتابعين

أتاح موقع أبشر وزارة الداخلية عن طريق الجوازات كيفية الاستعلام عن رسوم المرافقين والتابعين عبر خدمات أبشر الإلكترونية بالخطوات التالية:-

أدخل على حسابك الشخصي عبر موقع أبشر الجوازات وسجل دخول.

اختار تصنيف المقيمون ومنها الجوازات ثم اختار خدمة التابعين.

عليك بتعبئة جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالتابعين والمرافقين واتبع الخطوات إلى أن تتعرف على الرسوم.

حاسبة رسوم التابعين والمرافقين

وفرت وزارة الداخلية السعودية موقع مقيم لكي يتمكن المواطن من حساب قيمة الرسوم للمرافقين والتابعين من بطريقة إلكترونية بالخطوات التالية:-

ادخل على موقع مقيم حاسبة رسوم التابعين والمرافقين.

سوف تظهر امامك مجموعة من البيانات الخاصة بـ تجديد الإقامة، عدد التابعين، مدة التجديد، تاريخ انتهاء الإقامة.

بعدها اضغط على احسب.

علماً بأن الرقم الذي يظهر بالحاسبة هو مبلغ رسوم التابعين والمرافقين فقط ولا يشمل رسوم تجديد الإقامة ، ولا التأشيرات أيضاً.

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