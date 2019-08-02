الاستعلام عن رسوم المرافقين 2020 – معرفة رسوم المرافقين والتابعين وطرق السداد

الاستعلام عن رسوم المرافقين 2020 ، وسط حالة من الجدل حول متى تنتهي رسوم المرافقين والتابعين في السعودية، الأمر الذي يتم حسمه بقرارات من وزير المالية محمد الجدعان وإدارة الجوازات عن تحصيل الرسوم على المرافقين الأجانب المقيمين في المملكة، حيث صرحت وزارة العمل عن حقيقة إلغاء رسوم المرافقين وتثبيت المقابل المالي، نفت تماماً ما تردد مؤكدة أهمية استحصال الرسوم على المرافقين الوافدين المقيمين من أجل تحقيق هدف التوازن المالي استكمالاً لخطة التطوير ورفع الاقتصاد بالمملكة بحسب رؤيتها عام 2030م، علماً بأن هناك فئات مستثناة من دفع تلك الرسوم والتي تتمثل في هذه الحالات فقط:-

الزوجات للمواطنين السعوديين.

الأبناء من المواطنات السعوديات.

أم المواطن السعودي إذا كانت أرملة وتكفل نفسها.

أم المواطن السعودي المطلقة التي تكفل نفسها.

التابعين والمرافقين المسجلين بنظام “خرج ولم يعد”

الأشخاص الذين قاموا بالتعاقد مع الوزارة أو بعض المصالح الحكومية.

الطلاب الذي تتم كفالتهم من الجامعة.

الاستعلام عن رسوم المرافقين 2020

يبحث العديد من المقيمين في المملكة عن استعلام رسوم المرافقين وذلك من خلال رابط طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين والتابعين – حاسبة رسوم التابعين والمرافقين حتى تتمكن من معرفة من هم المرافقين والتابعين وكيفية حساب قيمة الرسوم من خلال حاسبة الرسوم وهذه الخدمة تتضمن تجديد الإقامة، والتي لابد من معرفة قيمة الرسوم لتجديد الإقامة التفاصيل عبر رابط المديرية العامة للجوازات – رسوم تجديد الإقامة للوافدين في السعودية 2019، وما هي الشروط الملزمة بتجديد الإقامة للوافدين عبر مقال شروط تجديد الاقامة للمقيمين كل هذا بخطوات بسيطة موضحة باستفاضة داخل كل رابط من الروابط المرفقة.

معرفة رسوم المرافقين والتابعين وطرق السداد

هناك طرق لسداد رسوم المرافقين والتابعين أما عن طريق نظام سداد أو عن طريق الجوازات وذلك من خلال رابط طرق سداد رسوم المرافقين والشرح بالخطوات، فيما كشفت المديرية العامة للجوازات عن عدم وجود إمكانية تقسيط دفع رسوم المرافقين بل تدفع كدفعة واحدة وفقاً للقرار، وأوضحت أن تحقيق المقابل المالي يشمل جميع الجنسيات للمرافقين والتابعين للعمالة الوافدة.