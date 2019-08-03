طريقة الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي برقم الهوية – أبشر وزارة الداخلية

الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي عبر موقع أبشر وزارة الداخلية الذي أتاح هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين لكي يتمكن الشخص من إنهاء المعاملات دون الذهاب لديوان الوزارة بطريقة إلكترونية سريعة، يستطيع الاستعلام العام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي برقم الهوية الوطنية ضمن إمكانيات استعلام عن المدفوعات الحكومية المشمولة بالخدمات التي يوفرها موقع أبشر العديدة من بينها الاستعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية، طريقة تجديد هوية مقيم، الاستعلام عن صلاحية الاقامة، كيفية استخراج جواز سفر كما يمكنك الاستفسار عن هل يمكن للمواطنين في الخارج استلام جواز السفر؟ الإجابة عبر رابط كيفية عمل تفويض لاستلام جواز السفر أو غيره.

هام جداً لمتابعينا الذين سألوا عن كيفية الاسترداد، نسرد لكم طريقة استرجاع المبالغ المالية من مدفوعات الحكومية سواء من وزارة الداخلية أو البنوك بنك الراجحي وبنك الأهلي من خلال رابط⇐ طريقة استرداد مبلغ المدفوعات الحكومية من وزارة الداخلية والبنوك الشرح الفيديو.

طريقة الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي

من خلال خطوات بسيطة يمكنك الاستعلام العام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي برقم الهوية عبر أبشر وزارة الداخلية..تابعوا معنا الشرح بالصور..

أولاً الدخول على موقع أبشر الإلكتروني.

اضغط على الاستعلامات الإلكترونية.

ومنها الخدمات العامة ثم النقر على الاستعلام العام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي.

سيطلب منك النظام تسجيل الدخول.

بعد التسجيل سوف تظهر أمامك نافذة بها بيانات مثل رقم الإقامة والرمز المرئي.

بعد الضغط على كلمة عرض سوف يظهر لك النظام تفاصيل الاستعلام عن الحساب من رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي.