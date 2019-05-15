التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية العامة للعام 1440 .. رابط وموعد وشروط التسجيل من هنا

ينتظر الآلاف من حملة الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية موعد فتح باب التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية والذي أعلنت عنه وزارة الحرس الوطني، بناء على التوجيه الصادر من وزير الحرس الوطني بفتح باب الحجز من اليوم الثلاثاء الموافق 9 رمضان 1440، 14 مايو 2019، بدأ من الساعة الثانية عشر مساءا عبر الصفحة المخصصة لتلقي طلبات التسجيل على الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني WWW . KKMAR . GOV . SA ، وطبقا للشروط التي أعلنتها الوزارة من خلال موقعها الرسمي والتي سوف نتعرف عليها بالتفصيل فيما يلي.

التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية العامة

وكانت وزارة الحرس الوطني قد حددت مواعيد تلقي طلبات التسجيل والتي تبدأ من اليوم وتنتهي الساعة الثانية عشر من يوم الاثنين القادم الموافق 15 رمضان 1440، الموافق 20 مايو 2019، وأكدت الوزارة أنها تتلقي طلبات التسجيل على مدار الأربع والعشرين ساعة، من خلال الدخول على الرابط هنا.

ويتم تعبئة النموذج الموجود على الموقع بكافة المعلومات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق على مسئولية مقدم الطلب، ولن يتم النظر لأي طلب غير مستوفي للمعلومات المطلوبة.

شروط التقديم بكلية الملك خالد العسكرية

هذا وقد أعلنت الكلية عن الشروط العامة الواجب توفرها في المتقدمين للالتحاق بالدراسة بها من حملة الثانوية العامة للعام 1440، وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ( يستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة ). أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. أن يكــون حاصلاً على شــهـادة الثانويـة العامة ( العلوم الطبيعية – نظام مقررات مسار العلوم طبيعية ) , ومن خريجي هذا العام 1440هـ ( انتظام نهاري ) ولا يقبــل خريجـو الأعوام السابقة. أن لا يقل عمر خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي بموجـب بطاقـة الهوية الوطنية عن (17) عاماً ولا يزيد عن (22) عاماً . أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى ( 165 سم – 52 كجم ) والحد الأعلى ( 188 سم – 95 كجم ) . ألا يقل المعدل التراكمي العام عــن ( 80 % ) لتخصـص العلوم الطبيعية ونظام المقررات مسار العلوم طبيعية . أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة و أن يكون حاصلا على درجة لاتقل عن 60 . أن يكون قد أدى الاختبار التحصيلي و أن يكون حاصلا على درجة لاتقل عن 60 . أن يكون قد أدى أختبار الكفايات اللغة الانجليزية . أن يكون غير متزوج بأجنبية . أن يجتاز الفحص الطبي و المقابلة الشخصية و اختبار القبول الشامل (الاختبار التحريري) و اختبار اللياقة البدنية . لا يقبل اي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل وتعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق للطالب المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية. سوف يتم الاستبعاد نهائيا لاي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة.

ويمكنك الاطلاع على باقي الشروط والتعليمات الخاصة بالتسجيل بالدخول على الرابط، مع أطيب التمنيات لجميع المتقدمين بالسداد والتوفيق.