التسجيل في بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 على موقع وزارة الحج والعمرة بالسعودية  .. واعرف باقات خدمة الضيافة

مع بداية التسجيل في بوابة المسار الإكتروني لحجاج الداخل يتسائل عدد كبير من حجاج الداخل بالمملكة العربية السعودية عن أسعار الحج لعام 1440، وكيفية التسجيل في الحج عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، حتى يستطيعون التسجيل، لذلك نقدم لكم خطوات التسجيل في الحج عبر المسار الالكتروني لحجاج الداخل.

يواجه موقع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل ضغط من قبل الحجاج، وذلك بداية من التسجيل في الحج عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، فإذا لم تتمكن من الدخول عبر الرابط يمكنك المحاولة مرة أخرى من خلال بوابة الحج والعمرة، حيث حددت وزارة الحج عدد معين للتسجيل في الحج عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، الذي يقدر بنحو 230 ألف حاج من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بتوفير خدماتهم ضمن 180 شركة حج مصرح بالتعامل معها من قبل الوزارة.

بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

يمكنك التسجيل في الحج عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل بكل سهولة، فقط عليك الدخول إلى رابط المسار الإلكتروني التي حددته وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، وحتى يتمكن زائر رابط المسار الإلكتروني من الحجز فإنه غير ملزم بأن يكون قد سبق الدخول في المرحلة التي انطلقت يوم 15- 9- 1440 والتي خصصت للتعريف بالبرامج والباقات.

سجل دخول على رابط المسار الإلكتروني

ضع البيانات الشخصية للمواطن.

حدد باقة الحج المناسبة لك.

اطبع الفاتورة على أن ترفع البيانات لوزارة الداخلية بعد السداد.

إصدار التصريح بالحج.

باقات خدمة الضيافة

نوع باقة الضيافة أسعار الباقة مكان السكن باقة ضيافة 1 بلس تراوح ما بين (7561-8161) ريال السكن بمكة المكرمة. باقة الضيافة 2 بلس أسعارها تتراوح ما بين (7310 – 7910) ريال السكن بمكة المكرمة. باقة ضيافة 3 بلس تتراوح أسعارها ما بين (6508- 7108) ريال السكن بمكة المكرمة. باقة ضيافة 4 بلس أسعارها ما بين (5708 -6308) ريال السكن بمكة المكرمة. باقة ضيافة (1 أبراج) سعرها (11905 ريال) أبراج منى الستة المملوكة لشركة منى العقارية باقة اقتصادي1 أسعار الباقة ما بين (3447- 4797) ريال خيام باقة اقتصادي2 بتكلفة (3465) ريال خيام

الجدير بالذكر، أن التسجيل في الحج عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل من الخطوات التي بادرت وزارة الحج والعمرة لتفعيلها، وذلك حتى يتم تسهيل الحجز على المواطنين بالمملكة العربية السعودية، فيضمن الحاج الراحة التامة عند التسجيل في الحج عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل .