خطوات التسجيل في حساب المواطن للحصول على الدعم بالفيديو

في بداية برنامج حساب المواطن كان الموقع الخاص به غير مُطور أو مُصمم بشكل جيد لتسهيل عملية تسجيل حساب المواطن للسعوديين، ولكن مع مرور الوقت وتلقي الشكاوي والمقترحات استطاع المسئولين عن المشروع تطوير البوابة الإلكترونية له بشكل جيد ومتميز، وأصبح التسجيل يتم بسلاسة وبدون أي معوقات، وبرغم ذلك ما زال هناك العديد من الإستفسارات حول خطوات عملية الحصول على حساب جديد، خاصة أن من يطلب ذلك لم يكن متابعًا جيدًا لما كان يتم طرحه فيما سبق من طرق التسجيل ودخول في فئات الدعم المستحق.

خطوات تسجيل حساب المواطن

•التوجه إلى البوابة الإلكترونية لموقع حساب المواطن من هذا الرابط ca.gov.sa.

•إبحث عن أيقونة مكتوب عليها تسجيل جديد، وإضغط عليها.

•يظهر لك مجموعة من الخانات لرقم هوية الشخص، ورقم جواله،وتاريخ ميلاده، يقوم بتعبئتها والضغط على تسجيل.

•سوف تصلك رسالة بعد قليل، فيها الرقم السري الخاص بك “كلمة المرور”.

•إضغط على أيقونة تسجيل الدخول في الموقع.

•ستظهر لك نافذة تتيح تغيير كلمة المرور ” الرقم السري “، حيث يمكنك تغييرها عن طريق إدخال الأصلية والجديدة.

•بعد ذلك قم بالدخول إلى نافذة تعبئة البيانات.

•ثم قم بتعبئة البيانات المطلوبة بالكامل.

•بعد الإنتهاء من تعبئة البيانات، إضغط على إقرار وتعهد ثم حفظ.

وفيما يلي فيديو يوضح خطوات التسجيل في حساب المواطن للحصول على الدعم

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