تفاصيل كاملة حول الـ 4 فئات المستفيدة من حساب المواطن

منذ اعلان المملكة العربية السعودية عن برنامج حساب المواطن وهناك تساؤلات عديدة حول الفئات المستفيدة من هذا المشروع، وبرغم أن الحكومة أوضحت في أكثر من مرة تفاصيل حول ذلك الأمر إلا أن الإستفسارات ما زالت مستمرة، وتُطرح بشكل يومي حول هذا الأمر خاصة من الذين ينضمون حديثًا للإستفادة من الدعم الذي يقدمه هذا البرنامج، وتسهيلاً على المواطنين السعوديين سوف نكشف العديد من المعلومات والبيانات المهمة حول تلك المستفيدين وتصنيفاتهم المختلفة.

الفئات المستفيدة من حساب المواطن

تنقسم الفئات المستفيدة من حساب المواطن السعودي إلى 4 تصنيفات، وفقًا لما أكدته الحكومة السعودية في معرض حديثها عن هذا البرنامج الضخم، الذي يهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية عن أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة وهي كالتالي:

الأسرة السعودية

وتتكون الأسرة من عائل ومجموعة من التابعين أو العوائل ويعيشون في مسكن واحد، والأول هو ذلك الشخص المسئول عن رعاية مجموعة من التابعين له والذين يُطلق عليهم عوائل، ويبلغ عمره أكثر من 18 عام، أمام الثاني فهم هؤلاء المندرجين تحت رعاية العائل ويعيشون تحت مسئوليته، ويتكونون من الزوجة والأبناء والبنات الغير متزوجين والغير متزوجات، وأي شخص آخر يندرج تحت مسئولية رب الأسرة وذلك وفقًا لوثيقة قانونية يقوم بتقديمها لإثبات ذلك.

الفرد المستقل

وهو الذي يعيش في مسكن بمفرده بعيدًا عن أسرته وتنقسم تلك الفئة إلى ما يلي :

•الذكر أو الأنثى والذي يبلغ عمره 24 عام فأعلى

•وكذلك غير المتزوج سواء كان أعزب أو أرمل أو مطلق، وينطبق ذلك على الرجال والنساء على حد السواء

•أيضًا هو ذلك الشخص الذي ليس لديه تابعين أو عائلين

وجدير بالذكر أن حساب المواطن قد أوضح أنه في حالة كان الشخص المستقل يقل عمره عن 24 عام وحتى 18 سنة، يجب أن يقدم إثبات على استقلاله والمعيشة في سكن خاص به.

المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي

من المعروف أن المواطنة السعودية المتزوجة من غير سعودي تعاني من العديد من المشاكل هي وأولادها، بما يتعلق ببعض الخدمات الحكومية، وكذلك بشأن حصول أولادها على الجنسية، ويبلغ عدد النساء المتزوجات من أجنبي وفقًا لعدد من الإحصائيات الحكومية 700 ألف إمراة، بنسة 10% من عدد السعوديات اللاتي تعيشن داخل المملكة، لذلك فقد شملهم برنامج حساب المواطن ليقدم لهم الدعم المادي اللازم.

حاملو بطاقات التنقل

مشكلة كبيرة تواجه بعض الدول العربية في منطقة الخليج وعلى رأسهم السعودية، هؤلاء الأشخاص الذين يحملون بطاقات التنقل أو ما يُطلق على معظمهم لقب البدون، وهم هؤلاء البدو الرحل الذين يتنقلون من مكان لآخر نتيجة عملهم برعي الغنم والإبل، حيث يسعون وراء المراعي ويتركزون في منطقة الجنوب والشمال وينقسم هؤلاء إلى عدة أقسام وهي:

•القبائل النازحة وهم عنزة والشمر وبني خالد.

•قبائل الجنوب ومنهم آل كثير والمصعبين والكرب وبالحارث وخليفة والنسيين.

•البدون بكل تصنيفاتهم.

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