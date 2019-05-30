حج مجاناً | الشروط ورابط التسجيل في حملة الراجحي الخيرية للحج 1440

التسجيل في حملة الراجحي الخيرية للحج 1440، بدءاً من اليوم استقبال طلبات الحج لعام 1440 هـ في جميع المملكة عبر موقع حملة الراجحي للحج المجاني، حيث أوضحت الحملة بإمكانكم الوصول لبيانات المنسقين من خلال الرقم الموحد 920033045 من الهاتف الثابت في جميع مناطق السعودية، وتسعى حملة الراجحي للحج إلى رعاية الحج بهدف أعمال الخير وتوفير إمكانية الحج للمواطنين من أجل المساهمة في مراعاة الكفاءات البشرية المفعمة بالأمانة والإخلاص.

وفي هذا الصدد أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بداية تسجيل حج الداخل وذلك عبر المسار الالكتروني لحجاج الداخل، لمزيد كمن التفاصيل عن الأسعار وطريقة التسجيل عبر رابط المسار الالكتروني لحجاج الداخل | رابط تسجيل حج الداخل 1440 عبر وزارة الحج والعمرة

شروط حملة الراجحي للحج المجاني

اشترطت حملة الراجحي الخيرية للحج 1440 بعض المعايير التي من خلالها يستطيع المواطن أداء الحج مجاناً من خلال الحملة وهي على النحو التالي:-

أن لا يكون المواطن أدى الحج من قبل بمعنى أن حملة الراجحي هي للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء الحج فقط.

يشترط الجنسية السعودية.

عدم وجود أي امراض أو إعاقة جسدية تمنع أداء الحج.

لا يقل عمر المواطن عن 25 سنة لـ المستقل، أما للحاج التابع فلا يقل العمر عن 18 سنة.

يشترط التميز بحسن السير والسلوك في التعامل والأخلاق الحميدة وكل شيء.

توافر متطلبات الحج.

رابط التسجيل في حملة الراجحي الخيرية للحج 1440

لـ التسجيل في حملة الراجحي الخيرية للحج 1440 يرجى الدخول عبر الموقع الإلكتروني الراجحي حج، واختار المدينة وسجل دخول

الأوراق المطلوبة للتسجيل في حملة الراجحي للحج