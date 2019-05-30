المسار الالكتروني لحجاج الداخل | رابط تسجيل حج الداخل 1440 عبر وزارة الحج والعمرة

تسجيل حج الداخل 1440 عبر بوابة المسار الالكتروني لحجاج الداخل وزارة الحج والعمرة، حيث أعلنت وزارة الحج فتح باب التسجيل في الحج منذ أيام لكي يتمكن المواطنين من أداء فريضة الحج من خلال التسجيل في الحج لعام 1440 واستكمال المراحل وهي عبارة عن المرحلة الأولى تعريف بالبرنامج منها البحث وتكوين المفضلة وحفظ القائمة، ثم المرحلة الثانية وهي مرحلة إتمام إجراءات الحجز والتي تشمل حجز البرنامج ودفع المصاريف، حيث بدأت أسعار حج الداخل من 6.300 ريال إلى 15 ألف ريال سعودي، حيث يشمل البرنامج عدة خدمات مميزة منها التنقل بقطار المشاعر من أجل توفير أقصى سبل الراحة للحج.

وفي سياق أخر أعلنت خدمة حملة الراجحي الخيرية عن تقديم حج مجانا وذلك عبر حج مجاناً | الشروط ورابط التسجيل في حملة الراجحي الخيرية للحج 1440.

مراحل تسجيل حج الداخل 1440

أعلنت وزارة الحج والعمرة طريقة الكترونية مبسطة لمراحل تسجيل حج الداخل 1440، وهي كما مبينة في الصورة المنشورة عبر بوابة المسار الالكتروني لحجاج الداخل.

طريقة تسجيل حج الداخل 1440

لـ التسجيل في حج الداخل 1440 عبر رابط المسار الإلكتروني بخطوات بسيطة كما هو مبين بالصورة أسفل على النحو التالي الشرح:-

الدخول على وزارة الحج والعمرة بوابة المسار الالكتروني لحجاج الداخل.

ادخال المعلومات الشخصية.

ثم اختيار الخدمة المناسبة.

وبعد ذلك استكمال الحجز.

دفع قيمة الحجز.

وأخيراً استلام التصاريح.

رابط تسجيل حج الداخل 1440 عبر بوابة المسار الالكتروني لحجاج الداخل

لكل المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج 1440 بالنسبة لأداء حج الداخل عبر رابط وزارة الحج والعمرة من خلال تسجيل المسار الالكتروني لحجاج الداخل، عليك الدخول واختيار حجاج الداخل الحجز الالكتروني.