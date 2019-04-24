تسجيل الاعتكاف في الحرم المكي 1440 – شروط وآلية التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام

التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام، خلال شهر رمضان 1440، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين فتح خدمة الاعتكاف في الحرم المكي 1440، حيث خصصت هذه الخدمة الإلكترونية من أجل تسهيل الأمور على الراغبين في الاعتكاف هذه السنة، كما وفرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين سبل الراحة للمعتكفين من حيث تخصيص مواقع مناسبة لهم وتوفير خزائن خاصة لـ أمتعتهم وأيضاً تسهيل دخولهم وخروجهم، وأتاحت تلقي الشكاوى والاقتراحات.

وفي هذا السياق قدمت حملة الراجحي خدمة الحج مجاناً من خلال ⇐ الشروط ورابط التسجيل في حملة الراجحي الخيرية للحج 1440.

مواعيد ومدة الاعتكاف في الحرم المكي 1440

مدة الاعتكاف في المسجد الحرام 1440 من( 19 رمضان وحتى 30 رمضان).

وقت التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام من (25 شعبان وحتى 10 رمضان).

موعد تسليم الخزائن وتصاريح الاعتكاف من (16 رمضان وحتى 19 رمضان).

أما عن تسليم تصاريح الاعتكاف يكون في ساحة المسجد الحرام أمام بوابة (119).

شروط وآلية التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام

يجب أن يكون لديك حساب على موقع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و(تسجيل جديد من هنا).

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

على الشخص التعاون مع العاملين في المسجد الحرام وعدم مخالفة القوانين واللوائح.

ممنوع التجمعات ورفع الصوت والتشويش على المصلين.

يمنع الاختلاط الرجال مع النساء (العوائل).

يمنع إلقاء دروس خاصة.

عدم العبث بالخزن والمحافظة عليها.

يجب على الشخص المحافظة على البطاقة وعدم إعطائها لأي شخص آخر.

الالتزام بالمحافظة على المكان نظيفاً وعدم رمي الأشياء على الأرض.

يمنع الافتراش والجلوس في الممرات سواء داخل أو خارج المسجد الحرام.

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