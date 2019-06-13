التقديم على وظائف الشؤون الإسلامية للجنسين ، حيث أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على توافر عدد من الوظائف للرجال والنساء السعوديين والسعوديات، وذلك في مجالات الدعوة ومراقبي المساجد وحراس الأمن على أن يستوفي جميع المتقدمين والمتقدمات على تلك الوظائف الشروط والضوابط المحددة من أجل قبول الطلبات ثم استكمال إجراءات التعيين، علماً بأن عدم توافق الشروط تؤدي إلى استبعاد الطلب.

لمزيد من المعلومات حول الشؤون السعودية، أعلنت وزارة التعليم عن أسماء مرشحي الوظائف التعليمية وذلك من خلال رابط رابط الاستعلام عن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441 عبر موقع وزارة التعليم، وعلى الجانب الأخر الإعلان عن الوظائف العسكرية للنساء عبر رابط فتح باب القبول والتسجيل لوكالة الأحوال المدنية للنساء برتبة (جندي أول – جندي) عبر أبشر توظيف

شروط التقديم على وظائف الشؤون الإسلامية للجنسين

أولاً شروط التقديم على وظائف الشؤون الإسلامية في مجال الدعوة هي كما موضحة أسفل، علماً بأن التقديم عبر إرسال السيرة الذاتية للبريد الإلكتروني الخاص بكل وظيفة على حدى، وعن وظيفة الدعوة الإيميل في الصورة أسفل:-

إيميل التقديم على وظيفة مراقبة المساجد :-[email protected]

إيميل التقديم على وظيفة الحراسة الأمنية [email protected]

الشروط الواجب توافرها في التقديم على وظائف الشؤون الإسلامية بمجال مراقبة المساجد وحراس الأمن:-