وزارة الخدمة المدنية جدارة |رابط التقديم على وظائف جدارة الإدارية للجنسين

التقديم على وظائف جدارة الإدارية للجنسين 1440، اليوم بدء استقبال طلبات التقديم على وظائف وزارة الخدمة المدنية جدارة للرجال والنساء الحاصلين والحاصلات على شهادة الدبلومات والمعاهد المتوسطة بعد الثانوية العامة والبكالوريوس والماجستير، بالشروط المحددة أسفل وذلك بداية من اليوم الأحد الساعة التاسعة صباحاً وحتى آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم يوم السبت 13 رمضان في تمام الساعة 11.59 مساء على مدار الـ24 ساعة عبر رابط منظومة جدارة.

تعد وظائف الخدمة المدنية جدارة ضمن الوظائف الحكومية في السعودية ومنها المتاح حاليا من خلال رابط أبشر توظيف | التقديم في كلية الملك فهد الأمنية دورة تأهيل الضباط الجامعيين (49).

التخصصات المطلوبة في وظائف الخدمة المدنية من خلال هذا الملف ⇐ قائمة التخصصات المطلوبة.

آليات وطريقة التقديم على وظائف جدارة الإدارية

يجب على المتقدم/مة التأكد من صحة البيانات المدخلة بنظام الخدمة المدنية جدارة لتفادي استبعاد الطلب.

بعد التأكد من صحة البيانات عليك الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

ثم حدد رغبة الدخول على الإعلان.

ثم اختار من بين الوظائف المعلنة واضغط حفظ الطلب، علماً بأن عليم معرفة التخصصات المطلوبة من خلال القائمة فوق⇑.

شروط التقديم على وظائف الخدمة المدنية جدارة