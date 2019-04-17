أبشر توظيف | شروط ورابط التقديم على وظائف مكافحة المخدرات للرجال والنساء

التقديم على وظائف مكافحة المخدرات للرجال والنساء، حيث أعلنت المديرية العامة للقبول المركزي عن توافر وظائف عسكرية للجنسين بالنسبة للرجال الرتب (وكيل رقيب – عريف – جندي – جندي أول)، ورتبة جندي للنساء، وذلك للتعيين في المديرية العامة لمكافحة المخدرات في جميع مناطق المملكة، حيث يتم استقبال طلبات التقديم بداية من يوم الأحد الموافق 12-8-1440 وحتى آخر موعد يوم الخميس الموافق 20-8-1440 الساعة 10 صباحاً، بشرط استيفاء الشروط المحددة.

شروط ورابط التقديم على وظائف مكافحة المخدرات للرجال والنساء

حددت الإدارة العامة للقبول على وظائف مكافحة المخدرات بعض الشروط للالتحاق بالوظائف العسكرية المعلنة عبر رابط ⇐ أبشر توظيف وهي على النحو التالي:-

أولاً المؤهل الدراسي المطلوب كما موضح بالصورة

استيفاء الشروط للمتقدم أو المتقدمة/

يشترط الجنسية السعودية فقط، باستثناء من نشأ مع والديه أثناء خدمته خارج المملكة.

حسن السير والسلوك وألا يكون صدر حكم في حق الشخص من جهة حكومية في أي جريمة.

لم يسبق التعيين للشخص على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة للنظام العسكري و يكون مطروداً من أي كليات أو معاهد العسكرية.

بالنسبة للرجال لا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً ولا يزيد عن 30 سنة.

أما النساء لا يقل عمر المتقدمة عن 21 سنة ولا يزيد عن 35 سنة حسب بطاقة الهوية وقت التقديم.

الطول للرجال: لا يقل الطول عن 168 سم ويكون لائقاً طبياً.

الطول للنساء: لا يقل عن 160 سم ولابد أن يتناسب الطول مع الوزن.

على المتقدم أو المتقدمة ألا يكونوا متزوجين من غير سعوديين.

المؤهل للنساء لا يقل عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

اجتياز المقابلة الشخصية.

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