جامعة سطام التوظيف | وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز

التقديم على وظائف جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، حيث أتاحت الجامعة وظائف شاغرة للجنسين على بند الأجور والمستخدمين على برنامج التشغيل المباشر، وحددت بعض الشروط التي يجب استيفاؤها عند تقديم الطلب علماً بأن القبول سوف يكون عن طريق المسابقة الوظيفية لمن يتوافر لديهم المميزات في الخبرات والمؤهلات العملية وفقاً للمسميات المطلوبة، وذلك ابداءاً من يوم الأحد الموافق 16-8-1440 وحتى يوم الخميس 20-8-1440.

في هذا الصدد يمكنك التقديم على الوظائف العسكرية المتاحة عبر⇐ أبشر توظيف | شروط ورابط التقديم على وظائف مكافحة المخدرات للرجال والنساء.

شروط ورابط التقديم على وظائف جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز

على كل الراغبين في التقديم على مسابقة وظائف جامعة سطام أن يتوافر فيهم الآتي:-

لكل من ليس له وظيفة في القطاع الحكومي أو سبق له خدمة في الدولة.

من لديه مؤهل أعلى من الوظيفة التي يشغلها.

أما عن موظفي الجامعة ممن هم على رأس العمل ضمن سلم رواتب الموظفين، ولكن بعدة ضوابط هي:-

لابد أن يكون الموظف قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل للمرتبة الخامسة فما دون – ومدة سنتين للمرتبة السادسة فما فوق. يجب أن تكون المرتبة الوظيفية للمتسابق تساوي المرتبة التي يشغلها مباشرة. يجب تخطي الحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة.

معلومات هامة وضوابط للمتقدمين على الوظائف الأكاديمية

بعد توافر الشروط التقديم على وظائف جامعة الأمير سطام عبر الموقع الإلكتروني ⇐ نظام التوظيف وذلك بعد توافر الشروط والضوابط المذكورة والتقديم على المسابقة عبر الموقع مع تسجيل البيانات وارفاق الوثائق والمستندات المطلوبة.

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