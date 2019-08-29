الشؤون البلدية والقروية : حصول موظفي أمانة الرياض على المستوى الأول أعلى إيرادات ومكافأة 27 مليون ريال

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن حصول موظفي وموظفات أمانة منطقة الرياض على أعلى إيرادات وحققت المستوى الأول على في السعودية، لهذا أمر الوزير الدكتور القصبي بصرف مكافأة لهم تقدر بـ 27 مليون ريال سعودي تشجيعاً لهم على الوصول لهذا المستوى في العمل، نتيجة لـ جهودهم المبذولة بتفاني وأمانة في العمل، كما كرم أيضاً موظفي وموظفات أمانة العاصمة المقدسة بعد حصولهم على ثاني أعلى إيرادات في المملكة، وجاءت التفاصيل عبر رابط بعد تحقيق ثاني أعلى إيرادات على مستوى المملكة..صرف 14 مليون ريال لموظفين وموظفات أمانة العاصمة المقدسة، فيما أشارت الوزارة أن المكافآت التي تم اعتمادها من أجل التشجيع على العمل بجدية لرفع مستوى الاقتصاد والنهوض بالمملكة نحو الأمام.

الشؤون البلدية أمانة الرياض

صرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر حسابها الرسمي على تويتر أن موظفي وموظفات أمانة الرياض حققوا أعلى مستوى لـ الإيرادات في المملكة العربية السعودية الأمر الذي يدل على أن الموظفين والموظفات جاهدين نحو العمل بكل كفاءة والسعي وراء رفع مستوى المملكة وتطبيق معايير الجودة التي هي مقياس كل الأعمال التي ترفع البلد نحو الأفضل، في وسط سعي الوزارة أيضاً لتحقيق سبل الراحة للموظفين والموظفات وتوفير فرص تدريب ومبادرات من أجل رفع الفكر والمهارات في العمل، ونجحت بالفعل وحقق الموظفين رجال ونساء في الحصول على أعلى إيرادات في المملكة بالمرتبة الأولى لأمانة الرياض والثانية لأمانة العاصمة المقدسة.